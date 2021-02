De groenteboer, een man met wie ik binnen drie jaar wel een prettige band heb opgebouwd, droeg al weken een plastic scherm voor zijn baard. Het besloeg al bij een gesprek over sappige peren en sinaasappels, of over Italiaanse druiven zonder pit. Lucie van Roosmalen (5) vroeg zich af hoe hij at.

„Er zit glas voor zijn mond.”

Voor haar was hij een soort Rapunzel, een sprookjesprinses met veel te lang haar.

„Och het is toch allemaal wat”, zei ik tegen mijn groenteman over alle coronamaatregelen in zijn winkel. Ik hou ervan om te klagen met middenstanders.

Mijn groenteboer, hij deelt de ruimte met een slager bij wie ik nooit wat koop omdat ik een trouwe klant ben bij de slagerij van de zoon van de vorige burgemeester, vertelde hoe ze, de slager en hij, meteen na de laatste maatregelen eenrichtingsverkeer en een mondkapplicht hadden ingevoerd. Hij had zelf het pinapparaat verplaatst om het besmettingsgevaar in te dammen. Een paar weken later ontving hij een schrijven van de gemeente Wormerland. Of ze per direct eenrichtingsverkeer en een mondkapplicht wilden invoeren.

„In een grote stad hebben ze tenminste boa’s…”, verzuchtte hij. „Ik wil dat er iemand is die me controleert, dan heb ik eer van mijn werk.”

Ik herkende dat gevoel van vroeger.

Als ik braaf mijn Duitse naamvallen had geleerd wilde ik ook altijd een onaangekondigde overhoring.

„Gezagsgetrouw zijn ze wel”, zei mijn groenteboer over de Wormen, waarmee hij de inwoners van Wormer bedoelde, „ze houden zich keurig aan de regels. Het is een makkelijk dorp. Ik heb het maar een keer meegemaakt dat iemand zich er niets van aantrok.”

Dat was de locoburgemeester van de VVD.

Hij was zonder mondkap tegen de stroom in binnen gevallen voor even snel wat handfruit, maar plaatste met dezelfde hand waarmee hij een appeltje at net zo makkelijk zijn handtekening onder noodzakelijk maatregelen.

Mijn groenteboer liep even naar achteren om zijn inmiddels beslagen spatscherm af te vegen met een hygiënisch doekje.

Ik zei tegen Lucie van Roosmalen dat zijn glazen scherm even af was en dat hij daarom was verdwenen, maar dat hij er snel weer was.

„Gelukkig”, zei ze. „Dan kan hij eindelijk eten. En tandenpoetsen want dat moet ook.”

Toen hij terug was rekenden we af, verlieten braaf volgens de looproute de winkel en liepen hand in hand over het verlaten waaiplein naar huis.

We hadden weer niets meegemaakt, maar zo voelde het niet.

