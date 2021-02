Franse restauranthouders pikken de coronasluiting niet langer

Poppies, een klein bistrot in het centrum van Nice, is maandagmiddag open, maar alleen voor afhaalmaaltijden. Dat was vorige week woensdag anders. Toen werd eigenaar Christophe Wilson in één klap een beroemdheid door ostentatief zijn restaurant te heropenen in weerwil van de Covid-19-maatregelen.

De beelden van Wilson die zijn klanten bediende terwijl iedereen luid Liberté (vrijheid) scandeerde, gingen Frankrijk en de wereld rond. Een open restaurant met klanten, de meeste zonder mondkapjes, dat was niet meer vertoond sinds de horeca in heel Frankrijk op 30 oktober op slot ging in het kader van de tweede Franse lockdown. Wilsons klanten konden kiezen tussen daube niçoise (een stoofpot) of een vegetarische schotel op basis van koraallinzen.

„Ik praat niet meer met de pers, op advies van mijn advocaat,” zegt Wilson maandag vriendelijk maar beslist. Want de rebelse restauranteigenaar riskeert een zware prijs te betalen voor zijn actie. Hij bracht woensdagnacht in de cel door, niet wegens overtreding van de horeca-sluiting, maar omdat zijn chef-kok niet over een werk- of verblijfsvergunning beschikte.

„Ik kreeg telefoon dat ik moest komen werken. Wanneer mijn baas belt dan kom ik, ik kan niet nee zeggen,” zei Moussa, een 34-jarige migrant uit Mali, zaterdag tegen de krant Le Monde. „Nu loop ik het risico alles kwijt te raken.”

Moussa werd vrijgelaten met een bevel om het Franse grondgebied te verlaten binnen dertig dagen. Hoewel hij geen papieren heeft, blijkt hij wel keurig zijn sociale bijdragen en belastingen te betalen. „Ik heb nergens spijt van,” zei Wilson bij zijn vrijlating tegen de plaatselijke media.

Wilson is niet de enige restauranthouder die het niet meer pikt dat de restaurants geen enkel uitzicht hebben op heropening, terwijl de winkels, ook de niet-essentiële, wel opnieuw open zijn. Een andere restauranthouder, Stéphane Turillon uit de buurt van Besançon, had al op 4 januari zijn collega’s opgeroepen om op maandag 1 februari massaal de deuren te openen.

Door Wilsons eenmansactie kreeg die oproep nog meer aandacht in de media. Maar Turillon speelde uiteindelijk op veilig. Hij opende maandag alleen voor afhaalmaaltijden. Dat de talrijk opgedaagde klanten hun maaltijd hebben verorberd op zijn terras, daar kon hij naar eigen zeggen niets aan doen.

„Ik wil een oproep doen aan de overheid dat ze ons tenminste toelaten om onze terrassen te heropenen. Anders wordt het een catastrofe,” zei Turillon maandag tegen de camera’s.

Hoeveel restaurants maandag in Frankrijk hebben heropend, is nog onduidelijk. Maar de overheid heeft laten weten dat er hard zal opgetreden worden als de regels worden overtreden: elk restaurant dat de deuren opent, verliest die maand zijn overheidssteun. Wie recidiveert, verliest die steun voor altijd.

Steun

In Nice is het maandag druk voor Poppies: veel mensen komen een afhaalmaaltijd halen om Wilson een hart onder de riem te steken. Audry Antoine is met zijn moeder, vrouw en kinderen uit Saint-Tropez gekomen. „Wilson is een man die een oplossing voorstelt en dat wil ik steunen,” zegt Antoine.

Hij en zijn familie weigeren een mondkapje te dragen, hoewel dat in ook in Nice buiten verplicht is. „Er is geen enkele wetenschappelijke studie die bewijst dat een mondkapje efficiënt is,” zegt Antoine. En tegen de journalist: „Een journalist die een mondkapje draagt, is een journalist die zich laat muilkorven.”

Antoine rekent zichzelf tot de gele hesjes-beweging. Ook Wilson en veel van zijn klanten woensdag waren volgens Franse media gele hesjes. Wilson zelf wordt omschreven als „anti-vaccin, anti-mondkapje, pro-Trump en pro-Raoult”.

Dat laatste is een verwijzing naar een rebelse dokter uit Marseille, Didier Raoult, die in het begin van de pandemie het gebruik van hydroxychloroquine heeft gepromoot — een controversiële behandeling die ook door Donald Trump werd aangeprezen.

Volgens Antoine is de hele coronacrisis „een grote manipulatie om het volk te verzwakken en te verdelen” en „de liberale economie te vervangen door een planeconomie naar Chinees model”. Mensen worden tot schapen herleid, zegt hij.

Woede en frustratie

De woede en frustratie in de Franse horeca-sector is groot. De belofte dat cafés en restaurants op 20 januari mochten heropenen is een lang vervlogen herinnering. Volgens de laatste berichten kan de sluiting tot april duren. De overheidssteun ten spijt wordt gevreesd dat zo’n dertig procent van de cafés en restaurants nooit meer de deuren zal openen.

De acties in de horeca zijn slechts het topje van de ijsberg. De Franse regering is de bevolking al weken aan het voorbereiden op een derde lockdown. Die werd onvermijdelijk genoemd. Maar vrijdagavond besloot de regering daar toch van af te zien.

In de plaats worden nu de grenzen gesloten voor reizigers van en naar niet EU-landen, winkels met een oppervlakte van meer dan twintigduizend vierkante meter moeten sluiten, en er gaat strenger toegezien worden op het respecteren van de avondklok, die overal in Frankrijk vanaf zes uur ’s avonds geldt. Dit alles, aldus premier Jean Castex, om een nieuwe lockdown te vermijden.

De overheid is bang dat veel Fransen een derde lockdown niet zullen pikken. Een regeringsbron vertrouwde het persbureau AFP toe dat de bereidheid van de Fransen om zich aan de lockdown-regels te houden gedaald is van 85 procent tijdens de eerste lockdown naar 65 procent tijdens de tweede lockdown, en nu nog slechts veertig procent bedraagt.

Op het Franse Twitter waren de laatste week hashtags als #jenemeconfineraipas (ik laat mij niet opnieuw opsluiten) en #désobéissancecivile (burgerlijke ongehoorzaamheid) trending. Ook de rellen tegen de avondklok in Nederland zijn in Parijs niet onopgemerkt gebleven.

„We bevinden ons op glad terrein,” zei ex-minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner, nu fractievoorzitter van president Macrons partij LREM in het Assemblée, in Le Parisien. „Als we het land opnieuw op slot doen, bestaat het risico van burgerlijke ongehoorzaamheid.”

