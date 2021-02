Na corona dreigt een fiscaal schemergebied voor grenswerkers

Grenzen zijn een beetje relieken van het verleden voor mensen die in het ene land wonen en in het andere werken. Maar tijdens de coronapandemie worden ze opeens weer een stuk concreter. Op het werk verschijnen is niet altijd meer gewenst, net als het passeren van de grens.

Ook na corona doemen nieuwe moeilijkheden op. Als thuiswerken net zo’n gewoonte blijft als nu, heeft dat voor werknemers in loondienst en werkgevers consequenties op het gebied van belastingen en sociale zekerheid. Voor de uren die dan worden gemaakt in het woonland, dient daar belasting te worden afgedragen. Voor de uren in de werkruimte bij de baas betaal je belasting in het werkland. Dat vergt extra administratie en belastingtarieven kunnen verschillen. Voor de sociale zekerheid geldt dat wie meer dan 25 procent van de tijd thuiswerkt, is verzekerd en premies afdraagt in zijn of haar woonland. Eventuele uitkeringen komen dan ook van het woonland en hebben de daar geldende hoogtes. Die regels rond sociale zekerheid zijn door de Europese Unie zo afgesproken. Voor de duur van corona (ten minste tot 31 maart) hebben Nederland en zijn buurlanden deze regels even opgeschort. Maar daarna?

De Vlaamse Diana Schrabregs woont in het Belgische Riemst maar werkt al decennia in Nederland. Vanaf maart vorig jaar ging ze nog twee dagen in de week, vanaf december is ze alleen nog maar thuis. Schrabregs (51) is in dienst van de rechtenfaculteit van de Universiteit Maastricht (UM), verantwoordelijk voor de administratieve kant van al het lopende onderzoek. „Na corona lijkt me twee dagen thuis en drie dagen op kantoor, voor contact en overleg met collega’s, ideaal.” Omdat ze semi-ambtenaar is, gelden de fiscale regels voor thuiswerkende grensarbeiders niet voor Schrabregs. Ze schrikt ervan dat het wel gevolgen kan hebben voor haar sociale zekerheid. „Dat is toch geregeld?”, zegt ze, er onterecht vanuitgaand dat de afspraken tussen Nederland en buurlanden na corona blijven.

Jurist Ruben Tans (24) uit het Belgische Bilzen werkt deels voor de gemeente Maastricht en deels voor de UM. „Voor corona werkte ik altijd daar, nu altijd thuis.” Door zijn betrekking bij de gemeente Maastricht is Tans gevrijwaard van zorgen over gevolgen van het thuiswerken, zowel fiscaal als qua sociale zekerheid.

Ruim 100.000 mensen

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek werken zo’n 21.000 mensen die in Nederland wonen in een van de twee buurlanden. Vanuit België en Duitsland maken ongeveer 85.000 mensen de omgekeerde beweging. Het gaat om Belgen en Duitsers, maar ook om daar neergestreken Nederlanders, aangetrokken door bijvoorbeeld de lagere huizenprijzen of de grotere woningen en percelen.

De economie van Zuid-Limburg, een streek die voor vijf kilometer grenst aan de rest van de provincie en voor ruim tweehonderd kilometer aan het buitenland, is voor een groot deel afhankelijk van deze mensen. Bij de UM, maar ook bij het Maastricht Universitaire Medisch Centrum+ en het ABP komen veel mensen van over de grens. Dat geldt ook voor Nedcar in Born, op het allersmalste stukje Nederland, al kunnen daar maar weinig mensen thuiswerken. Voor deze werkgevers en -nemers geldt dus onzekerheid voor de periode na corona.

Marjon Weerepas, hoogleraar fiscale aspecten van grensoverschrijdende arbeid aan de Universiteit Maastricht, merkt dat medewerkers van over de grens inmiddels ook bezig zijn met mogelijke gevolgen van het toegenomen thuiswerk. „De laatste tijd word ik geregeld gebeld door collega’s die in België of Duitsland wonen met vragen over hun situatie in de toekomst.” Het lastige is dat het moeilijk is iets algemeens te zeggen over de mogelijke gevolgen als de ‘gewone’ regels weer gelden. De consequenties zullen sterk verschillen, afhankelijk van de mate waarin wordt thuisgewerkt, woon- en werkland en de hoogte van het inkomen.

„Ook bij ons melden zich dagelijks mensen die willen weten waar ze straks aan toe zijn”, constateert Pascalle Pechholt, adviseur van het Grensinformatiepunt in Maastricht en het Duitse Mönchengladbach. „Bij sociale zekerheid kan het een switch van het ene naar het andere systeem betekenen. Fiscaal betekent het heel goed bijhouden welke uren waar worden gewerkt. In beide gevallen heeft het gevolgen voor werknemers en werkgevers”, zoals op zijn minst een hoop administratieve rompslomp.

Volgens Weerepas is vooral bij sociale zekerheid het verschil met België groot. „In Nederland houdt de werkgever de premies volksverzekeringen in die de werknemer moet betalen, en die in beginsel het grootste gedeelte van de Nederlandse premieheffing vormen. In België komt een klein deel van de premie voor rekening van de werknemer en een groot deel op het bordje van de werkgever. En voor dat laatste kent België geen bovengrens. Dus dat kan aardig oplopen. Dat kan ertoe leiden dat bedrijven minder mensen uit België aannemen of ze straks verplichten meer op de zaak te werken dan hun in Nederland wonende collega’s.”

Hoogleraar Weerepas heeft geen pasklare oplossing paraat voor een post-coronatijdperk. Ze vindt wel dat overheden op z’n minst moeten proberen te zorgen dat de regels voor afdracht van belastingen en premies zoveel mogelijk gelijk worden getrokken. „De verschillen kunnen er bovendien toe leiden dat mensen gaan shoppen door het aantal thuiswerkdagen zo te plannen dat ze in het fiscaal voordeligste land belasting betalen en in het andere land sociaal verzekerd zijn, omdat dat daar beter is geregeld.”

CDA-Europarlementariër Jeroen Lenaers voorziet verhuizingen voor maximaal voordeel. Zijn geboorte- en woonplaats Stramproy ligt aan de Belgische grens.

Europarlement en Tweede Kamer

Lenaers heeft al voor Kerst vragen over deze kwestie gesteld aan Nicolas Schmit, Eurocommissaris voor Werkgelegenheid en Sociale Rechten. „ Het zal ook niet makkelijk zijn om het op een goede manier te regelen. Je wilt een systeem dat het voor werknemers en werkgevers niet te complex maakt en tegelijkertijd misbruik uitsluiten. Het moet bijvoorbeeld niet zo zijn dat Nederlandse werkgevers Polen aan het werk hebben en in Polen goedkopere sociale premies kunnen afdragen.” Lenaers hoopt in elk geval dat het probleem onder meer door zijn vragen op de radar staat. „Ingewikkeld wordt het in elk geval, want de afzonderlijke landen gaan over hun belastingen en de 25-procent-thuiswerknorm bij sociale zekerheid is een Europabreed afgesproken regel.”

De Tweede-Kamerleden Steven van Weyenberg (D66) en Paul Smeulders (GroenLinks) zijn onlangs met een voorstel gekomen voor een spoedwet die het recht op thuiswerken moet regelen. De twee zeggen daarin ook sympathie te hebben voor voortzetting van soepelere regels op het gebied van belasting- en premieplicht, ook na corona. Volgens hen kan dit niet bij wet geregeld worden, maar moet zoiets geregeld worden in afspraken met de buurlanden.

Demissionair minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, D66) vindt dat eerst duidelijk moet worden welke plek thuiswerken inneemt na de coronatijd voor eventuele aanpassingen in overweging worden genomen. Het ministerie van Financiën laat via een woordvoerder weten ernaar te streven dat belastingverdragen zoveel mogelijk gaan aansluiten op regels voor sociale zekerheid. Maar het zegt dat het een lange, ingewikkelde weg is omdat het ene wordt geregeld in contacten tussen twee landen onderling en het andere op EU-breed niveau.