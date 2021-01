Femke Kok heerst op sprint

Tussen al het succes van Nederlandse schaatsers tijdens het slotweekeinde van de wereldbeker in een leeg Thialf sprong vooral de prestatie van Femke Kok eruit. De twintigjarige Friezin veroverde met een zeldzame score van 100 procent de wereldbeker op de 500 meter. De getalenteerde sprinter won zaterdag al de derde 500 meter in een tijd van 37,23 seconden en was ook zondag tijdens de laatste race de snelste (37,33). De Russin Angelina Golikova eindigde als tweede in het wereldbekerklassement.

Op de 1.000 meter was de Amerikaanse Brittany Bowe zondag, na haar zege van vorige week, opnieuw de snelste in Heerenveen. Bowe reed een tijd van 1.13,96 minuut. Zowel op de 1.000 meter als op de 1.500 meter, die ze zaterdag won, eindigde Bowe als eerste in het eindklassement.

Bij de mannen won Ronald Mulder zondag op de 500 meter de laatste wereldbekerrace, maar de eindzege ging naar zijn landgenoot Dai Dai N’tab. Die werd ditmaal zesde, maar dat was genoeg na zijn eerste, tweede en derde plaats bij de eerste drie races op de kortste sprintafstand.

De eindzege op de 1.000 meter was voor Kai Verbij. Hij troefde zondag zijn naaste concurrent, landgenoot Thomas Krol, in de laatste 1.000 meter af in een tijd van 1.07,35 en passeerde hem in het klassement. Krol won wel de wereldbeker op de 1.500 meter door zaterdag Kjeld Nuis voor te blijven tijdens de laatste race.

Op de 5.000 meter is Patrick Roest dit seizoen een klasse apart. De drievoudig wereldkampioen allround bleef op deze afstand ongeslagen bij de wereldbeker in Heerenveen. Roest won de 5.000 meter zondag in 6.05,95 minuten en bleef daarmee maar net boven zijn eigen baanrecord, dat hij vorig weekeinde in Thialf reed (6.05,14). Roest behaalde zijn achtste wereldbekerzege op de 5.000 meter en eindigde soeverein als eerste in het wereldbekerklassement, vóór Sven Kramer die zondag als vierde finishte op zijn favoriete afstand. (NRC)