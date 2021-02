‘Er komen meer ethische stenen in een esthetisch bouwwerk’

„Als er zo veel mensen op straat worden gearresteerd, is het belangrijk wat signalen af te geven”, vindt Rein Wolfs, directeur van het Stedelijk Museum. Hij doelt op de grootste protesten in jaren die er momenteel gaande zijn in Rusland, en de inmiddels duizenden betogers die zijn opgepakt in Moskou.

De collectie Russische avant-garde van het Stedelijk werd dit najaar uitgebreid met werk van twee Russische activistische kunstenaars: Yulia Tsvetkova (1993) en Anna Tereshkina (1986). Beiden maken werk waarin nadrukkelijk commentaar wordt geleverd op de verslechterde mensenrechten in Rusland. Ze gaan in op de positie van de vrouw en de rechten van LHBTIQ+’ers. Tsvetkova is aangeklaagd voor het ‘verspreiden van pornografie en homopropaganda’ en kan zes jaar cel krijgen. Van Tereshkina is het werk waarin ze haar arrestatie van 2020 uitbeeldt gekocht door het Stedelijk.

Lees ook: Rein Wolfs’ eerste jaar als directeur van het Stedelijk: ‘We willen nog steeds meespelen in de wereld’

„We interesseren ons zo sterk voor deze kunstenaars omdat we het gevoel hebben dat we daarmee een nieuwe stap kunnen zetten in de betekenis die het revolutionaire en het activistische ook in de kunst van Malevich had,” legt Wolfs door de telefoon uit. „Tsvetkova en Tereshkina, en meer kunstenaars, zetten de lijn die Malevitch heeft neergezet voort.”

Volgens Wolfs wordt er door kunstenaars in Rusland op een kritischer manier gekeken naar wat er gaande is in de maatschappij dan in Nederland. „De noodzaak daarvan is daar ook groter dan bij ons op dit moment. Als kunstenaars hier maatschappelijk geëngageerd zijn, dan doen ze dat vaak nog op een wat abstractere manier.” Van Tsvetkova hangen tekeningen uit de serie Woman not a doll (2018) aan de muur. Er staan vrouwen op die je vaak lachend aankijken terwijl ze met een tampon zwaaien – rimpels en striae niet verhullend. In het Russisch staat er bijvoorbeeld bij: ‘levende vrouwen hebben haar op hun lichaam en dit is normaal’.

De tekeningen hingen net twee weken in het museum toen de deuren door corona dichtgingen.

Yulia Tsvetkova, Untitled (2018). Collectie Stedelijk Museum

Terwijl musea steeds meer bezig zijn met hun positie in de maatschappij, speelt ook de relatie tussen autonomie en activisme steeds duidelijker een rol, stelt Wolfs. „Het is interessant om te zien hoe beeldende kunst iets minder versleuteld is, zich iets minder verstopt en zich iets meer aan de oppervlakte met dit soort vraagstukken bezighoudt. In beeldende kunst zijn de diepere waarheden heel lang onder de oppervlakte verborgen gebleven en alleen voor de heel geoefende kijker te zien geweest. Die waarheden komen nu wat meer aan de oppervlakte. Dat zie je in het werk van Tsvetkova en Tereshkina heel duidelijk. Ik denk dat de beeldende kunst momenteel acitvistischer kenmerken vertoont dan bijvoorbeeld de literatuur, waar vanouds altijd alles zwart-op-wit stond. In musea zijn we steeds meer bouwstenen van het ethische huis in het esthetische bouwwerk aan het opzetten.”