Er is twijfel over vondst van fosfine op Venus

Er lijkt veel minder fosfine in de atmosfeer van de planeet Venus te zitten, dan in september vorig jaar door wetenschappers werd gemeld. Maar van tafel is de detectie nog niet. De wetenschappelijke discussie over het molecuul, dat mogelijk een biologische oorsprong heeft, golft op en neer. Deze week heeft een model van de Venusatmosfeer roet in het eten gegooid. Een team van astronomen onder leiding van Adam Lincowski (Universiteit van Washington) leidt uit dat model af dat wat met radiotelescopen was aangezien voor fosfine wel eens zwaveldioxide zou kunnen zijn. De ontdekkers van het vermeende fosfine laten het er niet bij zitten en werken ook weer aan nieuwe berekeningen en waarnemingen.

Fosfor en drie keer waterstof

Het debat begon een klein half jaar geleden toen op 14 september een onderzoeksteam onder leiding van de Britse astronoom Jane Greaves bekend maakte kleine hoeveelheden fosfine te hebben ontdekt in het wolkendek van Venus. De ontdekking veroorzaakte ophef omdat Greaves en collega’s in hun publicatie in Nature Astronomy de suggestie deden dat de fosfine – een molecuul bestaande uit één fosfor en drie waterstofatomen – weleens van biologische oorsprong zou kunnen zijn. Er is geen chemisch proces bekend dat zoveel fosfine in de Venusatmosfeer zou kunnen produceren. Dus óf er zijn nog onbekende reacties in de atmosfeer van Venus – niet ondenkbaar in de extreem droge en zure omstandigheden op die planeet – óf er zijn micro-organismen aan het werk. Greaves en haar collega’s benadrukten dat fosfine alléén lang niet voldoende bewijs is voor van leven.

Maar zelfs een claim met mógelijk spectaculaire consequenties roept in de astronomie een golf van sceptische reacties op én veel tegenonderzoek. En op de detectie van de fosfine, gebaseerd op waarnemingen met de James Clerk Maxwell Telescope (JCMT) op Hawaï en de Atacama Large Millimetre/submillimetre Array (ALMA) in Chili, was wel het nodige aan te merken. Zo kwam een team onder leiding van Ignas Snellen van de Sterrewacht Leiden tot de conclusie dat de ALMA-data zich ook met andere chemische verbindingen lieten verklaren.

Sterrenwacht Hawaï

En een ander team, onder leiding van Thérèse Encrenaz van de Sterrenwacht van Parijs, vond met een infraroodtelescoop op Hawaï juist weer ándere aanwijzingen voor fosfine in de Venus-atmosfeer, zij het veel minder dan door het team van Greaves was gerapporteerd.

Vervolgens bleek dat er een fout was geslopen in de verwerking van de ALMA-data en kwamen Greaves en collega’s in november met een bijgestelde versie van hun analyse. Daarin viel de gemeten hoeveelheid fosfine in de Venus-atmosfeer flink lager uit, maar verdwenen was het signaal van het intrigerende gas nog steeds niet.

Daarop besloot biochemicus Rakesh Mogul (California State Polytechnic University in Pomona) nog eens te kijken naar data uit 1978 van een meetsonde die door ruimtesonde Pioneer Venus in de atmosfeer van de planeet was gedropt. Daarin zijn bewijzen voor fosfor aangetroffen, en volgens Mogul is fosfine de meest voor hand liggende kandidaat.

Maar nu heeft de fosfineclaim dus weer een gevoelige tik gekregen. De kritiek is pijnlijk, want volgens het team onder leiding van Lincowski heeft het oorspronkelijke Britse team waarschijnlijk geen fosfine gedetecteerd, maar zwaveldioxide – het op twee na meest voorkomende gas in de Venus-atmosfeer.

Golflengte van een millimeter

Het team van Lincowski heeft een rekenmodel gemaakt van de omstandigheden in de Venus-atmosfeer, om aan de hand daarvan te reconstrueren wat de beide radiotelescopen nu precies hebben gedetecteerd. Zowel met de JCMT als met ALMA is de planeet Venus bekeken op een golflengte van ongeveer een millimeter. Daarbij is vastgesteld dat ‘iets’ in de hoge Venus-atmosfeer millimetergolven die op lagere hoogte zijn gegenereerd absorbeert. Dat resulteert in een ‘dip’ in het spectrum van Venus, die door het team van Greaves aan fosfine wordt toegeschreven.

Lincowski en collega’s hebben met behulp van hun model nu de signalen nagebootst die fosfine- en zwaveldioxide op verschillende hoogtes in de Venus-atmosfeer zouden produceren, en hoe deze signalen door de beide radiotelescopen zouden zijn opgepikt. Daarbij komen ze tot de conclusie dat het met de JCMT gemeten signaal niet afkomstig was uit het wolkendek van Venus op 60 km hoogte, maar van minstens 80 km kilometer daarboven. Dat maakt het onwaarschijnlijk dat fosfine de oorzaak was, omdat daar aanwezige moleculen blootstaan aan de intense ultraviolette straling van de zon en heel snel worden afgebroken.

Bovendien hebben de Amerikaanse onderzoekers vastgesteld dat de ALMA-radiotelescoop om technische redenen op het moment van de waarnemingen minder gevoelig was voor zwaveldioxide. Daardoor hebben Greaves en haar collega’s de bijdrage van zwaveldioxide – dat een ‘absorptie-dip’ vlak naast die van fosfine veroorzaakt – mogelijk sterk onderschat. En dat zou dan weer tot een overschatting van de hoeveelheid fosfine hebben geleid. Kortom: volgens Luncowski en de zijnen komt de waargenomen dip in het spectrum van Venus waarschijnlijk volledig voor rekening van het rijkelijk aanwezige zwaveldioxide.

Sneller dan zwaveldioxide

Jane Greaves laat zich hier vooralsnog niet door ontmoedigen. In een e-mail laat ze desgevraagd weten dat zij en haar team nog bezig zijn om de resultaten van het team van Lincowski te evalueren. „Maar ik denk dat er wel degelijk fosfine in het spel moet zijn”, schrijft ze. Dat volgt uit de snelheid waarmee ze het gas zien bewegen: die past beter bij fosfine dan bij zwaveldioxide.

Om deze welles-nietes-discussie te beslechten, wil Greaves nauwkeurige vervolgmetingen gaan doen met de ALMA-radiotelescoop. Vanwege de ernstige corona-situatie in Chili heeft dit instrument, dat uit 66 afzonderlijke ontvangstschotels bestaat, echter bijna een jaar stilgelegen. Het kan nog wel maanden duren voordat deze weer volledig in bedrijf is.