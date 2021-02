Napoleon had wel raad geweten met de avondklokrellen

Hoe zou Napoleon zijn omgegaan met de avondklokrellen van vorige week? Waarschijnlijk had hij de kans aangegrepen om er naam mee te maken, zoals hij ook deed in Parijs op 5 oktober 1795 (13 Vendémiaire, volgens de revolutionaire kalender).

Een jaar eerder was er met de onthoofding van Maximilien de Robespierre een eind gekomen aan de Terreur. In 1795 zouden er verkiezingen plaatsvinden voor de Nationale Conventie, maar de zittende leden bepaalden van tevoren dat 500 van de 750 zetels sowieso naar hen zouden gaan. Dat leidde tot grote onvrede bij de burgers die voor royalistische kandidaten wilden stemmen. In de koningsgezinde wijken van Parijs broeide de onrust. Een legereenheid die hier op 4 oktober orde op zaken moest stellen, keerde terug zonder iets te hebben bereikt.

Dat was het moment dat de jonge brigadegeneraal Buonaparte zich meldde bij de Nationale Conventie om te zien wat er allemaal aan de hand was. In zijn memoires noteerde hij dat hij de bijeenkomst in paniek aantrof. De afgevaardigden bespraken wie het commando van het leger op zich moest nemen, nu de vorige commandant gefaald had. Ook de naam Buonaparte – de familienaam die later verfranste – viel, en Napoleon, die onopgemerkt had toegehoord, glipte naar buiten om zijn toekomst te overdenken. Wilde hij deze klus? Met de Conventie had hij niet veel op, maar met de monarchie nog minder, dus hij besloot de gok te wagen.

Hij werd voorgedragen door de politicus Paul Barras, met de woorden: „Ik heb de man die u nodig hebt: een kleine Corsicaan die niet zo teerhartig is”.

Een zacht ei was Napoleon zeker niet. Hij stuurde onmiddellijk kapitein Joachim Murat – hij kende deze jonge chasseur toen niet, maar het zou later zijn zwager worden – eropuit om in een nabijgelegen kazerne kanonnen op te halen. Napoleon positioneerde dit geschut op strategische plekken in de stad en was vast van plan het te gebruiken. Later zei hij daarover tegen zijn broer Joseph: „Als je de menigte vriendelijk behandelt, denken deze wezens dat ze onkwetsbaar zijn; als je er een paar ophangt, worden ze hun spelletje zat en worden ze zo nederig en onderdanig als ze zouden moeten zijn.”

Toen tussen 4 en 5 uur ’s middags de massa oprukte naar het centrum, gaf Napoleon de artillerie het bevel te schieten met kartetsen: bussen gevuld met honderden stukjes ijzerschroot die alle kanten op vlogen. De oproerkraaiers leden vreselijke verliezen en kozen het hazenpad. Een harde kern verzamelde zich in de kerk van Saint-Roch, maar ook zij gaven zich over toen Napoleon zijn geschut tot vijftig meter van de kerk liet oprukken en dreigde de boel in puin te schieten.

De jonge Buonaparte was er in geslaagd de opstand neer te slaan met behulp van ‘een wolkje schroot’, a whiff of grapshot, in de gevleugelde woorden van de Schotse historicus Thomas Carlyle.

Er lag na dit succes een grote toekomst in het verschiet voor ‘Général Vendémiaire’.

