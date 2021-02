Een welkome middelmatige president

Het is gemakkelijk om Joe Biden te onderschatten. Hij is in linkse kringen al vaak weggezet als een middelmatige partijbons, een draaikont, een product van een versleten establishment. In 2019 kopte de National Review, een conservatief tijdschrift, een artikel met: ‘Joe Biden: Mediocrity Personified’.

Iemand die zich sinds 1973 heeft gehandhaafd in de slangenkuil van de Amerikaanse politiek, en op zijn 78ste nog president wordt is in ieder geval geen nul. Biden is een buitengewoon behendige politicus.

Dat wil niet zeggen dat hij een briljante denker is, of een grote held. Hij heeft ook weinig charisma, wat op zichzelf verfrissend is na vier jaar wanbeheer van een clowneske volksmenner. Als Biden ooit een oorspronkelijk idee heeft gehad, dan is het onopgemerkt gebleven. In zijn campagne voor het presidentschap in 1988 heeft hij zelfs passages overgeschreven uit een speech van de Britse politicus Neil Kinnock, ook niet bepaald een sprankelende figuur.

Maar het is de vraag of briljante geesten of helden geschikt zijn om een liberale democratie te leiden. Mensen roepen in moeilijke tijden snel om een grote leider. Maar, zoals de Amerikaanse schrijver Gore Vidal ooit zei: „Great leaders make great wars.” En intellectuelen met grootse ideeën kunnen gemakkelijk ontsporen. Zij kunnen vaak slecht tegen kritiek van mensen die dommer zijn; zij kunnen überhaupt niet goed tegen mensen die intellectueel niet zo begaafd zijn. Dat is een gebrek. Een succesvolle politicus moet de kunst verstaan van ‘suffering fools gladly’. Er zijn nu eenmaal veel fools in de wereld, en een vaardige leider moet daar rekening mee houden. Dat hoort bij het vak.

Mensen met een revolutionaire inslag hebben dikwijls een hekel aan liberale democratie juist door die sfeer van middelmatigheid. De Franse ‘advocaat van de duivel’, Jacques Vergès, beroemd verdediger van linkse terroristen, zei hierover het volgende: „Ik voelde mij altijd aangetrokken tot grandeur [...] Het grote doel, en niet het geluk. Geluk is in Europa bezoedeld door de sociaal-democratie.”

De romantiek van het heldendom

Geluk heeft inderdaad iets middelmatigs, iets dat het tegenovergestelde is van groots en meeslepend. Maar het recht om geluk te zoeken ligt wel verankerd in de Amerikaanse grondwet. Vandaar ook misschien dat revolutionaire romantici van links en rechts vaak zo’n hekel hebben aan Amerika.

Soms is de romantiek van het heldendom nodig. In 1940 was Neville Chamberlain niet de juiste leider om Hitler het hoofd te bieden. Hij was de man van het compromis, gematigd, normaal, surtout, pas trop de zèle. In vredestijd was hij een effectieve premier, terwijl Churchill gold als een onbetrouwbare blaaskaak en wildebras. Maar in mei 1940, toen de Britten eigenlijk nog niet klaar waren voor een oorlog met nazi-Duitsland, was een heftige romanticus als Churchill nodig om zijn landgenoten heldenmoed in te spreken.

Dat zijn zeldzame momenten. Helaas hebben te veel naoorlogse presidenten in de VS hun voorbeeld genomen aan Churchill en niet aan Chamberlain. Als het gaat om het nastreven van geluk, dan moet je niet iemand hebben met een zucht naar wapengekletter en grandeur. Je hebt dan veel meer aan een Joe Biden, een Amerikaanse Mark Rutte als het ware.

De vraag is echter of we nu zo’n zeldzaam moment beleven dat heldenmoed en grote ideeën vereist. Het is nu allerminst rustig. We worden overal bedreigd door een epidemie, een economische crisis, en een algemeen gebrek aan vertrouwen in de liberale democratie en haar vertegenwoordigers. Vandaar ook de opkomst van rechtse demagogie. Door een constante leugenmachine gevoed, gelooft een aanzienlijk deel van de Amerikaanse bevolking dat Biden zijn verkiezing heeft gestolen.

Hoopvolle vergelijkingen worden nu getrokken tussen president Biden en president Roosevelt. Het is tijd voor een nieuwe New Deal, voor ingrijpende veranderingen in de politiek, een soort sociale omwenteling. Er is te veel kapotgemaakt in de laatste vier jaar om te hopen dat alles wel weer vanzelf goed zal komen. Je hoeft ook geen socialist te zijn om te zien dat de verschillen tussen arm en rijk in de laatste dertig jaar grotesk zijn opgelopen, met name maar niet alleen in de VS. En een lawine van min of meer malicieuze onzin via het internet heeft het idee dat er zoiets is als waarheid op losse schroeven gezet.

Geen meesterbrein, maar een nette politicus

In sommige opzichten krijgt Biden het nog moeilijker dan Roosevelt. De economische crisis was in de jaren dertig ernstiger. Maar Roosevelt had een grote meerderheid in het Congres en de Senaat, en de Republikeinen waren toen nog niet in de ban van een gevaarlijke cult. De New Deal van Roosevelt was zonder meer een geweldige prestatie. Maar Roosevelt was ondanks zijn quasi-aristocratische allure ook een gewone politicus met een middelmatig intellect, net als Biden.

Roosevelt was zeker geen revolutionair. Zijn taak was om het Amerikaanse kapitalisme te redden uit de ravages van de crisistijd. Hij was een reparateur, een heler. Dat is precies wat er nu ook van Biden wordt verwacht. Hij moet de democratie redden uit de puinhopen van een politieke crisis, en dat is met name een crisis van vertrouwen. Roosevelt kreeg zijn New Deal voor elkaar niet omdat hij een genie was of een held, maar omdat de meerderheid geloofde in zijn goede trouw.

Biden hoopt iets te doen aan de polarisatie in zijn land, en de leugens die in omloop zijn te ontzenuwen. Zijn gebrek aan charisma en grandeur is misschien Bidens grootste kracht. Als hij iets uitstraalt dan is het bij gebrek aan een beter woord zijn fatsoen. Is hij daardoor ook in staat de nodige hervormingen door te zetten? Dat ligt natuurlijk niet alleen aan hem. Maar hij is de juiste man voor dit moment. Geen held, geen meesterbrein, maar een nette politicus. Alleen een oude rot die precies weet hoe het systeem werkt – de compromissen, de schouderklopjes, de koehandel, suffering fools – weet hoe hij het systeem moet hervormen.

Dat is de hoop tenminste. Het feit dat Biden de buste van Churchill die opzichtig prijkte achter het bureau van Donald Trump liet verwijderen lijkt mij alvast een goed teken.