Een beter imago betekent nog niet een hogere koers

Toen de Amerikaanse farmaceut Pfizer op 9 november wereldkundig maakte dat zijn kandidaatvaccin, ontwikkeld met de Duitse partner BioNTech, voor ruim 90 procent effectief bleek tegen Covid-19, schoten niet alleen de koersen van beide bedrijven de lucht in. Door de overtroffen verwachtingen ontstond een heuse beursrally: ook beleggers in energie- en reisaandelen zagen licht aan het einde van de tunnel.

In december schoot de koers van Pfizer (omzet 51,75 miljard dollar, zo’n 47 miljard euro) verder omhoog toen Comirnaty als eerste coronavaccin versneld goedkeuring kreeg van de Britse toezichthouder. Later die maand volgde de Europese medicijnwaakhond EMA. De loftuitingen waren niet van de lucht: nooit eerder was een vaccin zo snel ontwikkeld en goedgekeurd.

Vervolgens stak Pfizer zichzelf met een vlotter ogend logo voor het eerst in decennia in een nieuw jasje. Hoofd bedrijfszaken Sally Susman sprak tegenover The Wall Street Journal van „een zeldzaam moment voor het bedrijf en de industrie”. De marketingcampagne – met ‘de wetenschap zal winnen’ als mantra – kwam juist nu vanwege de „sterke positie” waarin de firma naar eigen zeggen verkeerde. De doorgaans argwanende consument leek de farmaceutische industrie voor even in het hart gesloten te hebben.

Maar op lof alleen kan een beurskoers niet drijven. Het aandeel Pfizer staat inmiddels op nagenoeg dezelfde hoogte als voor 9 november: zo’n 36 dollar. Niet verwonderlijk, zegt analist Jos Versteeg van zakenbank InsingerGilissen. „Het bedrijf heeft aangetoond hoe belangrijk de grote en gezonde farmaceutische sector van Amerika is. Maar we moeten niet overschatten wat het belang is van dit vaccin op hun winst-en-verliesrekening.”

Bovendien bezit het door Duitsland gesubsidieerde BioNTech (109 miljoen euro) de licentie van Comirnaty, en fungeerde Pfizer meer als kapitaalkrachtige financier en distribiteur, voegt hij toe. Volgens Versteeg streeft Pfizer, dat tientallen medicijnen verkoopt en 92 kanshebbers ontwikkelt, bij dit vaccin naar herhaalde inkomsten voor het geval dat vaccinaties vaker nodig zijn, bijvoorbeeld bij virusvarianten.

Wat ook meespeelt, is de marge op het coronavaccin. De aanschafprijs, naar verluidt ruim 15 euro per dosis in de EU, en zo’n 16 euro in de VS, is relatief laag vergeleken met traditionele vaccins.

„Ik denk dat landen dit vaccin voor de dubbele prijs ook nog wel gekocht hadden”, zegt Maarten Postma, hoogleraar internationale gezondheidseconomie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ook bij andere vaccinmakers vallen de prijzen volgens hem gezien de waarde „best mee”.

Dan zijn er de logistieke kosten. Comirnaty moet bewaard worden bij minus 70 graden Celsius. Daarvoor is droogijs nodig, zegt transportanalist Wilbert Zuil van ABN Amro. „Als droogijs sublimeert naar een gasvormige toestand, komt CO 2 vrij. In combinatie met afgesloten ruimtes zorgt dat voor restricties bij de hoeveelheid vaccins die je kan vervoeren in een vliegtuig.” Hij noemt het vervoer daarom een enorme uitdaging. „Maar de logistieke keten van een bedrijf als Pfizer kan dit aan.”

Pfizer zelf doet geen uitlatingen over de verwachte opbrengst van Comirnaty. Zakenbank Morgan Stanley schat de omzet ervan in 2021 op 19 miljard dollar. Omzet die het moet delen met BioNTech, maar wel voor wat winst zal zorgen.

„Maar de koers van grote farmabedrijven zoals Pfizer reageert niet sterk op zo’n winst, en zakt ook niet in elkaar als er zorgen zijn”, zegt analist Versteeg. „Beleggen in farma heeft een heel apart risicoprofiel. Als een medicijn de markt niet haalt, kan dat – zoals bij Galapagos – wél een enorme klap opleveren. ”

Dinsdag maakt Pfizer cijfers over zijn vierde kwartaal bekend.