Douane gebruikt in buitenland bekritiseerde scanapparatuur uit China

De Nederlandse douane gebruikt scanners van het merk Nuctech waar in het buitenland veiligheidstwijfels over zijn gerezen. Volgens het FD zou de Chinese overheid de scanners mogelijk kunnen inzetten voor spionagedoeleinden of misbruik van de verzamelde data. Verschillende landen zijn uit vrees daarvoor gestopt met de apparatuur. De scanners van het bedrijf Nuctech, deels in handen van de Chinese staat, worden in Nederland ingezet in het havengebied van Rotterdam, vliegvelden en distributiecentra, zo schrijft de krant maandag.

Vorige week adviseerde een parlementaire commissie in Litouwen om de apparatuur van Nuctech te weren, omdat Chinese wetgeving bedrijven zou kunnen dwingen informatie over te dragen aan veiligheidsdiensten. Eerder deden Canada en de Verenigde Staten de scanners vanwege de Chinese dreiging al in de ban. Naar aanleiding daarvan heeft ook het Europees Parlement zijn zorgen geuit over de beveiligingsapparatuur. In de Nederlandse Tweede Kamer kondigde het CDA vragen over de kwestie aan. Vanwege de vrees voor spionagemogelijkheden hebben sommige Europese landen eerder ook besloten geen 5G-netwerken van het Chinese telecomnetwerk Huawei aan te leggen.

De douane ziet de apparatuur „niet als veiligheidsrisico”, omdat sprake zou zijn van een „gesloten datanetwerk”. De scanners van Nuctech kunnen in- en uitgaande goederen vastleggen en registreren. Deskundigen zeggen in het FD dat de softwaresystemen met algoritmen werken die lokaal kunnen worden ingesteld. De Nederlandse douane gebruikt verschillende soorten scanners van het bedrijf, zoals mobiele en vaste apparatuur voor het controleren van lading-, bagage- en pakketscans. Daarmee controleert de douane containers, vrachtwagens, reizigersbagage en pakketten die de Europese Unie in- en uitgaan.