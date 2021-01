‘De vrijheid die ik heb, wil ik niet opgeven’

in

‘Het is niet de meest ideale timing, maar ik ben vorig jaar voor mezelf begonnen. Ik werkte na de kunstacademie als onderwijsassistent techniek, maar mijn contract liep af en door corona zat ik al even thuis omdat de scholen dicht waren. Ik wilde eigenlijk al langer als zelfstandig filmmaker aan de slag, dus nu had ik alle tijd om me goed voor te bereiden. Al gauw merkte ik dat je grote filmproducties niet zo goed in je eentje aan kunt nemen, dus nu werk ik samen met een collectief. Kleinere filmklussen en fotografieopdrachten doe ik zelf.

„Ik zoek nog naar een balans tussen commerciële opdrachten en artistieke dingen. Die eerste zijn om brood op de plank te krijgen. Het doel is films te draaien, bijvoorbeeld documentaires. We hebben nu een grote klus in Drenthe: een film over de werkverschaffing in die provincie in de jaren 1920-1930. Inhoudelijk een heel interessant project, waar ik er wel meer van wil doen, maar door corona is het al een paar keer uitgesteld.

„De afgelopen maanden heb ik heel wisselend verdiend. Omdat ik net ben begonnen heb ik geen recht op de TOZO, maar ik heb gelukkig weinig vaste lasten. Tot nu toe kom ik wel rond. Binnen het collectief hebben we genoeg apparatuur, of we huren wat, maar investeren in betere apparatuur is wel iets wat ik in het achterhoofd moet houden.”

uit

‘Mijn vriendin woont in een huurhuis en ik woon antikraak, en de vrijheid die ik hier heb, wil ik niet opgeven om opgehokt in het centrum te wonen. Ik woon met zes anderen in een charmant oud kantoorpand en heb voor mezelf zo’n 60 vierkante meter. Er is ruimte om een doka te maken. Daarvoor heb ik veel spullen kunnen overnemen van een studiegenoot, dus het kostte me niet bijzonder veel. Ik heb wel eens op de wip gezeten om toch iets voor mezelf te zoeken, maar dit is goedkoop en alleen de badkamer moet ik delen. Ik vind het nu wel prima zo. Ik heb m’n eigen ruimte en als ik gezelligheid wil, dan is die er.

„Mijn vriendin en ik hebben onlangs wel samen een auto gekocht. We hadden allebei pech met onze auto’s, maar omdat we niet heel veel rijden, was delen wel een goed idee. Voor een stationwagen was hij vrij goedkoop, want hij heeft lakschade. Maar dat maakt ons niet zoveel uit, het is verder een degelijke auto.

„Ik had bedacht dat ik minder dierlijke producten wilde eten, omdat ik geen voorstander ben van hoe dieren worden gehouden. Maar wat ik niet wil missen zijn eieren. Het liefst eet ik ze gebakken, bij de lunch bijvoorbeeld. En als je dan je eigen eieren kunt rapen, is dat natuurlijk nog leuker. Daarom heb ik een half jaar geleden vijf kippen en een haan gekocht.”

Netto-inkomen per maand: 1.000 tot 1.500 euro, zorgtoeslag Vaste maandlasten: wonen (370 euro), mobiel/internet/tv (23 euro), verzekeringen (145 euro), auto (wegenbelasting 42 euro, verzekering 14 euro), boodschappen (250 euro), abonnementen (3 euro), kippen (10 euro) Sparen: kan nu niet Laatste grote aankoop: auto 375 euro per persoon

