De Reddit-gebruikers jagen nu op zilver, maar weten ze wel wat ze doen?

Is het de digitale variant van Occupy Wall Street, waarbij een diepgewortelde systeemkritiek op het kapitalisme dankzij sociale media ineens massa heeft gekregen? Of lijkt het meer op het apocriefe kuddegedrag van lemmingen, die zich zonder nadenken van een klif storten? Feit is dat de horde brullende muizen die zich vorige week massaal op het aandeel GameStop stortte, het vizier én het spaargeld sinds eind vorige week gericht heeft op de zilvermarkt.

Dankzij een oproep op het inmiddels beruchte Reddit-forum r/wallstreetbets gingen kleine beleggers massaal over tot de aanschaf van zogenoemde zilver-ETF’s. Deze exchange traded funds zijn makkelijk en goedkoop verhandelbare beleggingsproducten die gekoppeld zijn aan een onderliggende belegging, zoals zilver, goud, of een beursindex. Vermogensbeheerder BlackRock, met iShares de grootste aanbieder, zag vrijdag voor bijna 950 miljoen dollar (787 miljoen euro) instromen in het iShares Silver Trust. Meer dan ooit sinds BlackRock in 2006 met deze manier van zilverhandel begon.

BlackRock moest overgaan tot het daadwerkelijke aanschaffen van het edelmetaal. Want waar sommige ETF's handelen in producten die ze niet eens zelf hoeven te bezitten, geldt bij de zilver-ETF van BlackRock de afspraak dat beleggers handelen in een product dat ook daadwerkelijk gedekt wordt door onderpand in de vorm van dat product zelf. En dat was precies de truc.

Want hiermee werd een klassieke self-fulfilling prophecy in werking gezet. Door via de ETF’s de vraag aan te jagen, werd de fysieke vraag naar zilver groter. BlackRock ging de markt op om zilver te kopen, en omdat de vraag groter was dan het aanbod, steeg de prijs. De koers van mijnbedrijven gingen met tientallen procenten omhoog. Handelsplatformen als Money Metals, SD Bullion en Apmex konden de toegenomen vraag nauwelijks aan. Apmex waarschuwde in de loop van maandag al voor vertraging van één tot drie dagen in de levering van fysiek zilver, omdat het moeite had genoeg zilverhandelaren en muntverkopers te vinden. Het gevolg: de prijs van zilver vloog met 11 procent omhoog, tot boven de 30 dollar voor een ounce. Dat was de hoogste koers in zeven jaar tijd.

Een horde kleine beleggers joeg deze week hedgefondsen op de vlucht die hadden gegokt op de val van gamewinkelketen GameStop. Op sociale media gaat het over de ‘aanval op Wall Street’

Zwerm spreeuwen

De grote meute stapt op de golven van de media-aandacht nu in en stuwt de zilverprijs stukje bij beetje nog wat hoger, totdat ook dat ophoudt. De grote vraag is inmiddels of de horde Reddit-beleggers optreedt als een autonoom bewegende zwerm spreeuwen, of dat er mede dankzij de massale aandacht voor het platform inmiddels ook sprake is van manipulatie. Immers: wie, onder schuilnaam, de juiste aandacht voor zijn eigen gerucht weet te garanderen, kan al snel vette winsten binnenslepen over de ruggen van de forumleden.

Wat de zilvermarkt betreft lijkt dat besef ook te zijn doorgedrongen tot de volgers van r/wallstreetbets. Waar voor het weekend nog gesproken werd van zilver als „THE BIGGEST SHORT EVER”, slaat inmiddels de twijfel toe. Professionele edelmetaal-analisten prikten genadeloos door het gerucht heen dat banken de grootste shortposities zouden hebben ingenomen op het edelmetaal. Los van wat korte-termijn-leverantieproblemen is er geen wereldwijd tekort aan zilver, en hebben grote financiële instellingen al helemaal niet massaal op een daling van de waarde ervan ingezet.

De markt voor zilver is op geen enkele manier te vergelijken met een bedrijf als GameStop. Bij het spelletjesbedrijf konden voldoende kleine beleggers de grote hedgefondsen nog dwingen tot een zogenoemde short squeeze, een piek in de vraag naar het aandeel om de short-posities veilig te stellen. Bij zilver is die kans nagenoeg nihil, omdat beleggers per saldo eerder in een prijsstijging dan een prijsdaling geloven. De markt voor zilver is ook nog eens veel ‘dieper’. GameStop was voor de hausse 1,4 miljard waard, de waarde van de zilvervoorraad die alleen al in Londen ligt is bij de koersen van vandaag meer dan 32 miljard dollar. Sommige forum-deelnemers zien in de zilverhausse een poging de aandacht af te leiden van GameStop.

Edelmetaalanalisten van grote banken dempen de ophef rondom het zilverspel inmiddels. Dat de Reddit-beleggers een bedrijfje als GameStop uit koers konden duwen, is nog tot daaraan toe. Maar het lijkt vooralsnog onwaarschijnlijk dat zij een mammoettanker als de zilvermarkt daadwerkelijk van koers kunnen doen wijzigen. Voor de naar complottheoriën neigende Reddit-community zal dat eerder een koopadvies zijn dan een verkoopadvies. Maar ze zijn gewaarschuwd.