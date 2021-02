Code oranje en ‘verraderlijke gladheid’ door ijzel

In het midden en noorden van het land geldt maandag code oranje vanwege gevaarlijke weersomstandigheden. Het KNMI waarschuwt voor ‘verraderlijke gladheid’ in de provincies Noord-Holland, Utrecht, Flevoland, Gelderland, Overijssel, Friesland en Drenthe. In de provincies Groningen en Zuid-Holland geldt code geel (wees alert) en moeten weggebruikers plaatselijk rekening houden met ijzel.

De ANWB meldt maandag door het hele land ongelukken vanwege de ijzel. Zo ging het mis op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn. Ook in de regio Amsterdam op de A5, A9 en A10 zijn ongelukken gebeurd, alsmede op de A6 van Emmeloord naar Muiden en de A28 van Utrecht naar Amersfoort. Om 7.00 uur stond er in totaal 230 kilometer file.

De gladheid verdwijnt in de loop van de ochtend, verwacht het KNMI. Maandagmiddag liggen de temperaturen tussen de 5 graden in het zuiden en rond het vriespunt in het uiterste noorden. ‘s Avonds en ‘s nachts gaat het in grote delen van het land weer vriezen.