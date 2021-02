BBC Radio 2 trekt je door de lockdown heen

Engeland gaat door zware weken. De Britse coronavariant raast door het land. Op de hielen gezeten door de massaal uitgerolde vaccinatiecampagne, men prikt zelfs in kathedralen en moskeeën.

BBC Radio 2 swingt de Britten erdoorheen. Deejays laten je dansen in de keuken, e-bowlen achter je pc en terugdenken aan je memorabelste januari’s ooit.

De radiopresentatoren Vanessa Feltz, Zoe Ball, Ken Bruce, Jeremy Vine, Steve Wright, Sara Cox en Jo Whiley doen de januariblues als sneeuw voor de zon (die op de radio altijd schijnt) verdwijnen. Oh, you’re so lovely, you’re such a sweet and wonderful person, brilliant, really really absolutely brilliant.

Over deze serie Bijlo stemt af

Cabaretier Vincent Bijlo luistert dit jaar iedere maand een ander radiostation en doet vervolgens verslag van zijn bevindingen. Want ook in het ‘Tijdperk van de Podcast’ verslaat radio nog altijd zijn duizenden. Kent u een radiostation waar Bijlo beslist naar moet luisteren? Tip ons via media@nrc.nl.

Deze zender grossiert in lieve superlatieven, in harten onder riemen, in duwtjes in de rug, in klopjes op de schouder, in virtueel uitgestoken handen, in etherkusjes, in aaien over bollen, in applausjes voor mensen in cruciale beroepen, all day long, just to get you through all this.

Dat geeft een warm gevoel, het is Kerst in januari.

Feltz zet de toon

De luisteraar wordt zeer nauw bij alle programma’s betrokken. „Hoe begon jouw dag”, vraagt de frisse presentator Vanessa Feltz om zes uur ‘s ochtends. „Die van mij niet zo heel goed. Ik heb het stomste ooit gedaan. Er zat ijs op mijn autoruiten, dat heb ik weggekrabd met een stuk van een gebroken cd. Carglass heeft aan mij een hele goede vandaag. Hier zijn The Beatles!” Ze start Ticket To Ride.

Feltz zet de toon voor de hele dag. We horen muziek, van The Monkees tot Lady Gaga, van The Rolling Stones tot The Stone Roses, van Doris Day tot The Weeknd, afgewisseld met veel anekdotes, verzoekjes, groeten van luisteraars en uiteraard het laatste Covidnieuws. Over Brexit wordt nauwelijks nog gesproken.

Er wordt een e-mail voorgelezen van luisteraar Ellen uit Bournemouth. „We zullen de coronadruk weerstaan. Ik zou eigenlijk gaan trouwen deze week met Billy, hij is het beste wat me ooit is overkomen. Ik kan niet wachten tot ik zijn vrouw mag worden. Ik hoop dat ik na de lockdown mijn bruidsjurk nog pas.” Peter uit Yorkshire: „Iemand heeft de sneeuwpop in mijn tuin in elkaar geslagen.” Deejay Sara Cox: „Droeg je pop een mondkapje? Nee he, dat dacht ik al, dan zal dat de reden wel geweest zijn, laat dat een waarschuwing zijn Peter, hou vol, keep safe, we verpulveren het virus, daaag!”

Rita uit Swindon is aan de telefoon. Presentator Sara Cox weer: „Oh, Rita, wat heb jij een vrolijke stem. Je tilt het hele land op.” Rita’s ‘grote jongen’ Alan heeft vandaag zijn prik gehad en hij heeft niet gehuild. Ze had lolly’s voor hem meegenomen maar die waren niet nodig. Ze is zo trots op haar mannetje, hij is al 75.

Echte mensen, heel de dag

Zo hoor je de hele dag mensen, echte mensen, met humor, van flauw tot sterk. De radio is een afspiegeling van het land. De verhalen balanceren soms op het randje van sentimentaliteit, maar toch stoort dat niet. Luisteraar Cathy wandelde met haar vriend, ooit, in een memorabele januari, door een besneeuwd Ierland. Ze raakten verdwaald. Er stak een storm op. Ze kreeg een enorme lading sneeuw die uit een boom gleed op haar hoofd. Ze viel op de grond. Precies op dat ogenblik luwde de wind even en toen… Toen vroeg haar vriend haar ten huwelijk. Oh gosh, en hij wil een nummer van de Beastie Boys horen.

‘s Middags tussen twee en vier, Nederlandse tijd, wordt het serieuzer, bij presentator Jeremy Vine. De nieuwsheadlines van de dag worden besproken met experts en luisteraars. „In de zwarte gemeenschap” stelt Vine, „bestaan twijfels over het nut van vaccineren. Martin uit Bristol, je hangt aan de lijn, wat zijn je bezwaren?”

Martin zegt dat het totaal geen zin heeft dat gif in je lijf te laten pompen omdat je het daarna weer kan oplopen. Luisteraars ontsteken in woede. Een van hen zegt: „Martin, in wat voor wereld leef jij? Bel je dokter, bel de informatielijn, er wordt niets in je lijf gepompt, het is een heel klein prikje. Ik ken mensen die met de trein hun inenting kwamen halen, ze hadden de volgende trein terug naar huis. Jouw voorouders, Martin, zijn verscheept naar landen waar ze nog nooit van hadden gehoord en waar ze helemaal niet wilden zijn, die hebben dat overleefd, dan ga jij mij toch niet vertellen dat jij het risico wil lopen om te sterven?” Martin krijgt nog de kans om te reageren, zijn verzet is gebroken.

En dan moeten de moslims eraan geloven, ook daar is weerstand, het vaccin zou varken bevatten, niet halal zijn. Jeremy Vine belt een imam in Birmingham, in wiens moskee ingeënt wordt. „Nonsens”, roept deze man, „niks varken, iedereen kan het nemen, kom hier, moslims, naar mijn moskee, laat je prikken, dit vaccin redt miljoenen levens.”

„Goed, okay”, zegt Vine, „en de teller staat intussen op zes miljoen, zes miljoen mensen zijn nu beschermd in ons land. Hier is Tom Jones, Sex Bomb.”

BBC Radio 2

Te beluisteren via internet: bbc.co.uk/sounds/play/live:bbc_radio_two. En via smartphone of tablet. Download de app ‘BBC Sounds’ of andere radio-apps zoals ‘TuneIn’ en ‘MyTuner’ of de ‘Smart Speaker’. Beste tijd om te luisteren, Nederlandse tijd: op werkdagen 14.00-16.00 uur. Met presentator Jeremy Vine, discussies met gasten, luisteraars en nieuwsmakers over de headlines van het nieuws, afgewisseld met muziek. ‘s Avonds 23.00-00.00 uur, van maandag tot donderdag: programma’s over specifieke genres. Maandag: jazz met Jamie Cullum, dinsdag blues, woensdag folk en donderdag country. Zaterdag 23.00-00.00 uur: The Rock Show.

Wat reflectie in de avond

’s Avonds laat, ’s nachts en in het weekend is er op BBC Radio 2 tijd voor wat reflectie. De toon verandert van monter in bedachtzaam. Er is dan ruimte voor blues, minder alledaagse rock, country, jazz en mixes. Dan hoor je Britse musici vertellen over hun idolen. Dat doen ze bijvoorbeeld in The Rock Show van Johnnie Walker, een BBC-veteraan van 75, met whiskystem uiteraard. Walker heet eigenlijk gewoon Peter Waters Dingley. Yes-gitarist Steve Howe vertelt in zijn show dat hij ooit zijn gitaar uitleende aan Chuck Berry. Eric Clapton verhaalt over zijn terugkeer op de Engelse podia, op deze dag in 1973, na jaren van gezeik met drank en drugs.

Later op de avond is daar opeens James Taylor zelf, de beroemde Amerikaanse zanger, die vertelt hoe hij, liggend op het tapijt in de slaapkamer van zijn ouders, musicalliedjes hoorde. „We gaan luisteren”, zegt hij, „naar They Can’t Take That Away From Me, u kent het, Louis Armstrong en Ella Fitzgerald, geschreven door George en Ira Gershwin. George Gershwin was toen ze het schreven verliefd op de vrouw van Charlie Chaplin. Het was wederzijds, maar ze wilde niet scheiden. Gershwin overleed later dat jaar.”

Luisteren naar deze rijke zender maakt ook in Nederland de lockdown en de avondklok goed te doen. Drink er sterke thee met melk bij, snijd krentenbollen doormidden, rooster ze in de broodrooster en besmeer ze met boter. Bak eieren met spek, drink whisky tijdens The Rock Show en hoor hoe ontzettend Engels Engeland nog steeds klinkt.