Ambitieuze slogans, maar onzeker optreden in vaccinleveranties

Met een grote glimlach verscheen Ursula von der Leyen 26 december in de laatste van haar lange reeks persoonlijke vlogs in rampjaar 2020. Haar kerstboodschap was feestelijk: de dag erop zouden de ‘Europese vaccinatiedagen’ beginnen; alle EU-landen zouden gelijktijdig met het prikken starten. Een „ontroerend moment van Europese eenheid”, noemde de voorzitter van de Europese Commissie het.

Een maand later is van de feestelijke stemming niets meer over. Wat een publicitair succes van Europese samenwerking had moeten worden, heeft zich ontwikkeld tot een crisis die het vertrouwen in Brussel zwaar onder druk zet. Nu vaccinatiecampagnes haperen ligt de gezamenlijke aankoopprocedure van alle kanten onder vuur. En inmiddels bereikt de kritiek ook Von der Leyen zelf, die niet alleen eindverantwoordelijk is, maar ook een paar flinke inschattingsfouten maakte – en wier stijl van leidinggeven bijdraagt aan de kritiek.

Grootste misser van de afgelopen dagen was dat de Commissie in de nieuwe exportrestricties voor vaccins onachtzaam een noodartikel aanriep dat uiterst gevoelige onderdelen van het Brexit-akkoord op losse schroeven zette. Niet alleen de Britse pers oordeelde vernietigend, ook in Ierland is de woede groot. Pikant is bovendien dat de fout volgens bronnen in Brussel in de kleine kring rond de voorzitter zelf werd gemaakt – terwijl relevante figuren als de Ierse EU-commissaris Mairead McGuinness, of Brexit-onderhandelaar Michel Barnier van niks wisten.

„Het is absoluut waar dat de gebruikelijke kritische toets niet heeft plaatsgevonden”, aldus McGuinness zondag op de Ierse televisie. „Dit is niet goed voor de Europese Commissie”.

Grote haast

De fout is ten dele een gevolg van de grote haast waarmee de omstreden exportbeperkingen afgelopen week in elkaar werden gezet. Maar het sluit aan bij al de langer bestaande kritiek dat Von der Leyen zich slechts omringt met een klein clubje vertrouwelingen, die voornamelijk Duits zijn, en alle zaken star in eigen hand wil houden. „Ze is niet zo van het delen”, zegt een betrokkene binnen de Commissie. Tegelijk benadrukken EU-ambtenaren dat Von der Leyen vrijdagavond al snel haar fout inzag en zich direct inspande om de schade te beperken.

Gevaarlijker voor Von der Leyen is de groeiende stroom kritiek op de Europese vaccinaankoop en de traagheid waarmee het inenten in Europa nu verloopt. Vooral in Duitsland vragen politici – ook van haar eigen partij CDU/CSU – zich al weken hardop of het achteraf bezien wel verstandig was zo’n gezamenlijk medicijnaankoop, een novum voor de Commissie, aan Brussel uit te besteden. Vanuit de Commissie kaatst men terug dat alle lidstaten, Duitsland voorop, zeer nauw betrokken waren bij de onderhandelingen.

Von der Leyens neiging tot gezwollen taal en overambitieuze slogans leiden tot ergernis en uiteindelijke teleurstellingen

Toch heeft de openlijke strijd met farmaceut AstraZeneca en het haastig opgestelde exportverbod nu bijgedragen aan het beeld van een Commissie – en voorzitter – die de controle kwijt is. Wat niet helpt is dat Von der Leyen weliswaar veel glanzende, gelikte filmpjes post, maar verder niet uitblinkt in open en eerlijke communicatie. In Brussel wordt al langer gemord dat de Commissievoorzitter ijverig vooraan staat als een succesje mag worden gepresenteerd, maar bij crisismomenten onzichtbaar is. Interviews geeft Von der Leyen zelden en als zij dat doet, dan vrijwel uitsluitend aan Duitse media. Op openlijke erkenning van gemaakte fouten of excuses is het vooralsnog wachten.

Die houding wreekt zich nu. De start van de vaccinaties presenteerde ze als een groot Europees succes, terwijl Brussel feitelijk niks te zeggen heeft over de uitvoering in de lidstaten. Von der Leyens neiging tot gezwollen taal en overambitieuze slogans leiden tot ergernis en uiteindelijk teleurstellingen.

Maar dat haar positie onder druk staat, geloven in Brussel weinigen. In zowel de Commissie als in de lidstaten is er nog altijd bewondering voor haar gedetailleerde kennis en ijver. Het alternatief voor gezamenlijke aankoop, benadrukken diplomaten, had een soort hobbesiaanse strijd om vaccins kunnen ontketenen. En hoewel sommige Europese vaccincontracten inmiddels voorzichtig openbaar worden, is een vergelijking onmogelijk zolang er geen zicht is op die van andere landen. Beoordelen of de Commissie echt ‘slecht’ heeft onderhandeld, is daarom lastig.

Niettemin staat Von der Leyen voor de grootste test sinds haar aantreden anderhalf jaar geleden en liep ze de afgelopen week krasjes op. In het Europees Parlement geniet ze vooralsnog grote steun, net als bij de lidstaten. Maar als het vaccinatietempo in Europa niet snel toeneemt, wordt ook dat steeds meer een hoofdpijndossier voor Brussel.

