‘Vaccinvoordringers’ zorgen in Canada voor verontwaardiging

Een rijk echtpaar uit de Canadese stad Vancouver dat naar een afgelegen plaats in noordelijk Canada zou zijn gevlogen om zich te laten inenten met coronavaccins voor de inheemse bevolking, is aangeklaagd wegens schending van plaatselijke coronaregels. De trip van de vermeende vaccinvoordringers heeft in Canada geleid tot grote verontwaardiging.

Multimiljonair Rodney Baker, tot voor kort bestuursvoorzitter van casinobedrijf Great Canadian Gaming Corp., en zijn vrouw Ekaterina Baker, hebben vorige week een gezamenlijke boete opgelegd gekregen van ongeveer 2.300 Canadese dollar (bijna 1.500 euro). Ook zijn ze voor de rechter gedaagd en kunnen ze maximaal zes maanden gevangenisstraf krijgen. In Canada heerst een lage tolerantie voor mensen die coronabeperkingen schenden.

De 55-jarige Baker en zijn 32-jarige vrouw, een actrice van Russische afkomst, worden ervan beschuldigd met een privé-chartervlucht naar Beaver Creek te zijn gevlogen, een plaats van ongeveer honderd inwoners in het noordwestelijke, dunbevolkte Yukon-gebied. Daar zouden ze zich hebben voorgedaan als werknemers van een plaatselijk motel om toegang te krijgen tot vaccins van Moderna, die werden toegediend door reizend medisch personeel bij een mobiele kliniek. Noordelijke plaatsen in Canada krijgen prioriteit bij vaccinaties wegens de kwetsbaarheid van ouderen onder de overwegend inheemse bevolking en gebrek aan zorgvoorzieningen.

Het paar wekte argwaan in Beaver Creek toen ze na hun prikken om een rit naar het vliegveld vroegen. Het personeel van de reizende kliniek belde het motel en hoorde dat het paar daar niet werkte. De Bakers werden geïdentificeerd met behulp van inreisformulieren die reizigers wegens corona moeten invullen. Na hun terugkeer in Whitehorse, de hoofdstad van Yukon, werden ze beboet, voor hun terugreis naar Vancouver. Ze hebben niet gereageerd op verzoeken om commentaar van Canadese media.

Ook quarantaine geschonden

„Ik ben diep verontwaardigd over dit egoïstische gedrag”, zei John Streicker, minister van gemeenschapsdiensten van Yukon. „Ik vind het storend dat mensen hun mede-Canadezen op deze manier in gevaar brengen.” Leden van de White River First Nation, de inheemse bevolking van het gebied, voelen zich beroofd, liet hij weten. Angela Demit, hoofd van de gemeenschap,

Het echtpaar schond een quarantaineplicht van veertien dagen die geldt voor aankomende bezoekers van het gebied, door twee dagen na aankomst in Whitehorse naar Beaver Creek te vliegen. „Ik weet niet wat er door het hoofd van deze mensen ging”, zei Marc Miller, de Canadese minister van Inheemse Diensten. „Er is extreem gebrek aan doses en om de een of andere reden probeerden mensen te sjoemelen. Het is oneerlijk, het is verkeerd.”

Baker heeft nadat het incident bekend werd ontslag genomen als topman van het casinobedrijf, dat voor 2,5 miljard Canadese dollar (1,6 miljard euro) wordt verkocht aan een Amerikaanse branchegenoot. Het bedrijf heeft laten weten geen commentaar te geven op privé-aangelegenheden. Volgens de Canadese krant The Globe and Mail verdiende Baker het afgelopen jaar tientallen miljoenen dollars en ontvangt hij 28 miljoen Canadese dollar wanneer de overname rond is.

Identificatieregels bij vaccinaties in Yukon zijn aangescherpt in reactie op het voorval. De Bakers zullen voor hun tweede prik op hun beurt moeten wachten, hebben gezondheidsautoriteiten in hun thuisprovincie British Columbia laten weten.