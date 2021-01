Het oude Thermae Palace staat er al decennia bij als een deftige ober met een versleten heup. Het zeehotel uit 1933 zou de parel aan de Belgische kustlijn moeten zijn, maar wanbeheer en gemeentelijk touwtrekken laten het iconische gebouw nog altijd kraken en zuchten.

Het is de bewoners van Oostende een doorn in het oog.

Bij iedere ronde van het WK veldrijden zag ik op de achtergrond de aangetaste façade voorbijflitsen. Spijtig genoeg voor de Belgen reden bij alle categorieën de ‘Ollanders’ met hun oranje shirt voorop. Erger nog, alle gouden plakken waren in het weekend voor Nederland.

Vlaamse treurnis, zo veel nederlagen bij hun volkssport.

Eén keer leek het anders te lopen, bij de mannenkoers. De tweestrijd tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel ontvlamde meteen al in de eerste ronde. De Belgische driekleur van Van Aert gleed als eerste langs de pilaren van de Koninklijke Gaanderijen.

De plaats van handeling ken ik goed, Oostende is een plek waar je terugkeert. In een liefdevolle nacht opende ik ooit de balkondeuren van een kamer aan zee in het grand hotel. Met blote voeten naar buiten op de oude, koude tegels. Doorlopen tot aan de balustrade, in het donker luisteren naar de aanspoelende golven, die op het strand over elkaar heen buitelden.

Toen ze nog samen waren in de wedstrijd, reden Van Aert en Van der Poel achter elkaar langs die vloedlijn. Op het zand, in het water, weer terug op het zand. Twee wielrenners op zee. Schrijver J.M.A. Biesheuvel had er vast raad mee geweten.

Wout en Mathieu braken golven met hun wielen, ondertussen kregen de fietsen een wasbeurt.

Aan het strand van Oostende dook ze op uit de zee. Evangelina, een wonder van een vrouw. Ze had wier in haar haren en keek naar de koers. Bevroren in de golven schudde ze van nee toen de voorband van Wout van Aert verslapte. Ze hapte naar adem, verdween in het schuim. Ja, zo moest het beroemde liedje van Louis Neefs maar aangepast worden.

Na de lekke band van zijn concurrent was het Van der Poel die solo langs de pilaren fietste. Kaarsrecht stonden ze in het gelid. Een eresaluut. Het enige dat de wielrenner de stenen soldaten als blijk van dank kon retourneren, was een repeterend piepje uit zijn schijfremmen.

Eenmaal met goud omhangen keek hij terug op de wedstrijd. Een merkwaardige dag, vond Mathieu. Een titanenstrijd zonder publiek. En wat vreemd was bij de huldiging: hij moest zelf zijn trui aandoen.

Van mij mag het wereldkampioenschap veldrijden ieder jaar in Oostende gehouden worden. Het ploegen door het zand, de golven over de tubes en het beklimmen van de steile, stalen brug met zijn zevenduizend moeren en bouten.

De winnaars moeten verplicht worden om te blijven slapen in het hotel. In een kamer aan zee. Champagne. Gesteven lakens. Een kruik aan het voeteneind tegen de voorjaarskou. Trui aanhouden. Met de belofte dat rond middernacht Evangelina misschien even haar kruin laat zien tussen de golven.

Wilfried de Jong is schrijver en programmamaker.