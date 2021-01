Tien docenten komen om bij zwaar busongeval in Cuba

Bij een ongeluk in Cuba zijn vrijdag zeker tien mensen omgekomen en zo’n 25 anderen gewond geraakt. Dat melden internationale persbureaus dit weekend op basis van lokale media. De autoriteiten gaven zaterdag details over wat er is gebeurd in de provincie Mayabeque: de buschauffeur verloor de controle over het voertuig in de buurt van het dorp Guiñes, waarna de bus van de weg raakte en omsloeg.

De bus bracht leraren van de hoofdstad Havana naar de provincie Granma, de thuisregio van de inzittenden. De onderkomens van de docenten in de hoofdstad moeten tijdelijk dienen als quarantaineplekken voor mensen die mogelijk een coronabesmetting hebben. Het voertuig, dat op zo’n vijftig kilometer ten westen van Havana is verongelukt, was ingehuurd door het ministerie van Onderwijs.

„We betreuren het verlies van waardevolle mensenlevens. Onze condoleances gaan uit naar familieleden en vrienden”, schreef de Cubaanse president Miguel Díaz-Canel op Twitter. Negen van de overledenen werden al dood op de plek van het ongeluk aangetroffen. Drie gewonden verkeerden zaterdagavond nog in kritieke toestand, meldde persbureau AFP op basis van een persbericht van de overheid.