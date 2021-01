Strategische blunders rondom vaccin illustreren paniek in Brussel

Wat begon als een conflict met één farmaceut is voor de Europese Commissie in een week uitgegroeid tot een politieke en diplomatieke nachtmerrie. In plaats van de ruzie met AstraZeneca te sussen, is Brussel er met een reeks strategische blunders in geslaagd alleen maar meer partijen tegen zich in het harnas te jagen.

Wereldwijd groeide de afgelopen dagen kritiek op de restricties die de EU vrijdag aankondigde op de export van op het Europese vastenland geproduceerde coronavaccins. Een vertegenwoordiger van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) noemde de maatregel vrijdag „niet handig” en wees op risico’s voor de bestrijding van het virus op globaal niveau. Ook onder meer Canada en Japan hebben inmiddels openlijk vragen gesteld bij het Europese besluit.

Veel pijnlijker nog voor Brussel was de storm aan verontwaardiging die vrijdagavond opstak toen de details van het voorstel duidelijk werden. Tot woede van zowel het Verenigd Koninkrijk als ook EU-lidstaat Ierland bleek de Commissie van plan een speciaal ‘noodartikel’ uit het Brexit-akkoord in te roepen om controles mogelijk te maken bij de grens op het Ierse eiland.

Daarmee leek Brussel haast achteloos het politiek allergevoeligste onderdeel van de Brexit-afspraken op losse schroeven te zetten. Na een reeks verhitte telefoontjes tussen Brussel, Dublin en Londen werd de gewraakte passage vrijdagavond vlak voor middernacht weer uit de plannen geschrapt: de grens blijft open. Een diplomatieke blunder die de toch al weinig soepele verhouding tussen de EU en het VK verder onder druk heeft gezet.

Het toont hoezeer de plannen voor exportrestricties de afgelopen week in grote haast en lichte paniek werden opgesteld. Zowel de Ierse premier Micheál Martin als de Ierse EU-commissaris lieten dit weekend weten vooraf niet op de hoogte te zijn geweest van het plan om het noodartikel in te roepen. In de loop van de week, toen de ruzie over leveringen met AstraZeneca niet kon worden opgelost en de druk vanuit met name Duitsland toenam, werd het plan voor exportrestricties haastig in elkaar gezet.

Het moest een daadkrachtige EU laten zien, die ferm reageert op farmaceuten die zich niet aan de afspraken houden. Maar het beeld dat blijft hangen is vooral dat van chaos en paniek en van het door de EU zelf zo vaak veroordeelde ‘vaccinnationalisme’. Ook in Brussel erkennen EU-ambtenaren dat er fouten zijn gemaakt, maar benadrukt men ook dat ze gedwongen waren íéts te doen om de afgesproken leveringen van farmaceuten beter te kunnen controleren.

Ondertussen meldden meerdere EU-landen de afgelopen dagen hun vaccinatiecampagne stil te moeten leggen wegens een gebrek aan beschikbare doses. Kritiek op de Europese vaccinaankoop neemt daardoor verder toe. Op papier ziet die er prima uit: er zijn miljarden doses aangekocht bij een breed scala aan farmaceuten voor naar verluidt lagere prijzen dan andere landen. Maar nu de levering van alle drie de inmiddels goedgekeurde vaccins hapert, groeit in Brussel de frustratie richting de farmaceuten en elders in Europa die over een gezamenlijke aankoopprocedure die vooralsnog onvoldoende oplevert. Dat de EU in de rest van de wereld nu ook wordt bekritiseerd om vaccinprotectionisme, helpt niet om die crisissfeer te dempen.