Steve Bannon bouwde voor Trump illegaal een grenshek. Durft Biden het te slopen?

Met het vertrek van Donald Trump uit het Witte Huis kwam op 20 januari ook de uitvoer van zijn tastbaarste verkiezingsbelofte abrupt tot een eind: de bouw van die „grote, prachtige muur” aan de zuidgrens met Mexico. Meteen op zijn eerste werkdag als Trumps opvolger tekende Joe Biden een decreet om verdere aanleg te staken.

Hierdoor kijkt Fatima Dorvelus vanuit haar roze geschilderde huis aan de rand van het Texaanse plaatsje Mission voortaan uit op een onaf hekwerk. Een zes meter hoge barrière – opgetrokken uit verweerd staal – die ophoudt in een recent afgebrande akker suikerriet. „,Het is een vreemd gezicht”, zegt de vanwege corona tijdelijk weer thuiswonende studente onderkoeld, terwijl een kroelende kat zich aan haar voeten opwarmt in de januarizon.

De nieuwe president heeft de bouw van Trumps grensmuur stilgelegd. Hierdoor kijkt de Texaanse familie-Dorvelus nu uit op een half-af bouwwerk. Foto Merijn de Waal

Nog vreemder is dat er een paar kilometer verderop, waar de grensrivier Rio Grande stroomt, nog een ander hek aan de horizon glinstert. De geschiedenis van dat curieuze bouwsel vertelt het verhaal van Trumps muur in een notendop. Zijn muurbelofte was niet zozeer bedoeld om migranten te stoppen, maar bovenal een metafoor om zijn achterban te mobiliseren tegen immigratie, globalisering en vrijhandel. Daarnaast was de muur voor enkele politieke handlangers een vehikel om diezelfde achterban op te lichten.

Op 25 januari 2017, zijn vijfde werkdag, tekende Trump decreet 13.767, dat opdracht gaf tot de bouw van een grensafscheiding langs de zuidgrens, die 3.200 kilometer lang is. In vier jaar wist hij uiteindelijk circa 80 mijl (128 km) aan hekken te plaatsen langs stukken die voorheen open waren. Daarnaast werden honderden kilometers aan bestaande barrières opgehoogd of verstevigd.

Op 19 januari 2020, zijn allerlaatste volledige werkdag, tekende Trump ’s avonds laat een presidentieel pardon voor Steve Bannon, zijn voormalig campagnestrateeg. Bannon was nog niet veroordeeld, maar hij werd wel vervolgd voor fraude en witwassen via het crowdfundingproject We Build the Wall. Dit haalde zeker 25 miljoen dollar op bij burgers en ondernemers om met privaat geld stukken grensmuur op te trekken. Bannon en twee andere projectleiders staken volgens de tenlastelegging tonnen in eigen zak, terwijl ze donateurs beloofd hadden zonder winstoogmerk te handelen.

In augustus 2020 werd Steve Bannon opgepakt op verdenking van fraude en witwassen via het crowdfundingproject We Build the Wall. Hij kreeg in januari gratie van Trump. Foto Bryan R. Smith / AFP)

Met het geld dat ze niet achterover drukten, zetten ze wel twee stukken muur neer. In een stukje bergwoestijn in New Mexico. En hier in Mission, waar de Rio Grande in scherpe bochten tussen Mexico en de VS slingert. Op de kaart lijkt het alsof Amerika op deze plek zijn tong uitsteekt naar de zuiderburen. En op het puntje van die landtong werd, pal op de rivierbedding, een stalen hek neergezet door een particulier bouwbedrijf.

Lamborghini

Dat zo dicht op de oever is gebouwd, is ook vreemd. Dit is verder nergens gedaan langs de circa 2.000 kilometer lange Rio Grande – en met een reden. De rivier treedt in de regentijd buiten haar oever en er passeren regelmatig orkanen in dit gebied. Het geniekorps van het leger bouwt de overheidsmuur daarom veel verder van de rivier af, op een anderhalve meter hoge betonnen verhoging.

Maar de bedoeling van het private hek van We Build the Wall was nou eenmaal nooit om een duurzame barrière op te werpen. Voor de opdrachtgevers was het eerder een manier om de president te steunen: ze zouden het hek aan zijn regering schenken, suggereerden ze. Meegenomen was dat ze zichzelf al doende konden verrijken.

Voor de bouwer was het een uitgelezen kans om zich bij de president in de kijker te spelen. Deze Tommy Fisher uit North Dakota had voorheen geen enkele ervaring met dit type afscheidingen. Bij de eerste ronde aanbestedingen ging de federale overheid dan ook niet met hem in zee. Maar nadat Fisher razendsnel het stuk privéhek had neergezet in Mission, veranderde dit. Op voorspraak van Trump, onthulde The Washington Post, kreeg zijn bedrijf alsnog een grote klus toebedeeld: een contract van 1,5 miljard dollar voor een stuk muur in de woestijn van Arizona.

Trump had de afgelopen vier jaar altijd haast met zijn muur, waarvan de bouw veel minder voorspoedig ging dan hij hoopte. Nu eens wilde het Congres hem het geld niet geven, dan weer bleek dat het grensland ruig terrein is of lieten landeigenaren zich niet zomaar uitkopen. Bij de openingsceremonie van ‘zijn’ stukje muur uitte Fisher kritiek op de trage wijze waarop de andere aannemers bouwden. „Die werken met paard en wagen. Deze muur is een Lamborghini.”

Trump had de afgelopen vier altijd haast met de bouw van zijn beloofde 'muur’, die minder voorspoedig verliep dan hij gehoopt had.

Maar de Lamborghini vertoont nu al gebreken, bleek deze zomer uit onderzoek van de lokale Texas Tribune en journalistiek platform ProPublica. Dronefoto’s tonen dat de basis van het hek snel erodeert. Ingenieurs voorspellen dat het niet zozeer de vraag is óf, maar wanneer de fundering het begeeft en het hek omvalt. Als het daarbij in de gedeelde rivier belandt, zouden de VS een internationaal verdrag met Mexico schenden.

Vlindertuin in verzet

Het National Butterfly Centre is een van de buren die van begin af aan bezwaar aantekenden tegen het hek van Bannon en consorten. De vlindertuin is een lieflijke dierenoase in de van grenswachten en politie vergeven Rio Grande-vallei. Als even geen patrouillehelikopters van de Border Patrol overvliegen hoor je aan dit stukje rivier vredig de halsbel klingelen van een geit die in de dichte begroeiing aan Mexicaanse zijde graast.

De vlindertuin voert campagne onder de slogan ‘Mr. Biden, Tear Down This Wall’. Maar vooralsnog voelt de nieuwe president daar niet veel voor. Hij wil een nieuwe poging doen tot een omvattende migratiehervorming, waardoor de circa 11 miljoen migranten zonder verblijfspapieren zicht zouden moeten krijgen op „een pad naar staatsburgerschap”.

De Amerikaanse politiek komt hier al decennia niet aan toe. In 2013 bereikten beide partijen een verstrekkend akkoord: in ruil voor strengere grensbewaking (een wens van de Republikeinen) zou er een generaal pardon komen (vooral een wens van de Democraten). Dit akkoord werd echter getorpedeerd door de uiterst-rechtse factie in de Republikeinse Partij, destijds de Tea Party.

Op 12 januari, een week voor zijn vertrek uit het Witte Huis, ging Trump nog een keer met zijn ‘muur’ op de foto, in het Zuid-Texaanse plaatsje Alamo. Foto MANDEL NGAN / AFP)

De anti-migratieretoriek van deze radicale vleugel domineert sindsdien bij de Republikeinen. Hierin heet Bidens poging om tot migratiehervorming te komen „opengrenzenbeleid”. Zo mocht Stephen Miller, de architect van Trumps keiharde migratiepolitiek, deze maand op de rechtse tv-zender Fox News uitleggen wat de gevaren zijn van Bidens voornemen. „We zien nu al migrantenkaravanen ontstaan in Midden-Amerika. Die mensen hebben soms corona, dragen geen mondkapje en willen nu onder Biden het land inkomen.”

De afgelopen twee jaar stokte de komst van migranten uit landen als Honduras, Guatemala en El Salvador inderdaad goeddeels. Alleen was dat niet te danken aan de stukken muur die de regering-Trump neerzette, maar aan het feit dat zij asiel aanvragen schier onmogelijk maakte en zo Mexico zelf als het ware in een muur veranderde. Het zuidelijke buurland werd onder dreiging van handelstarieven gedwongen zijn eigen, van oudsher poreuze, zuidgrens beter af te sluiten. De Midden-Amerikaanse landen van vertrek werden op soortgelijke wijze geprest tot het tegenhouden van vertrekkende burgers. De coronapandemie legde de migratie vorig jaar verder stil.

In de Rio Grande-vallei was dit meteen te merken. Het directe achterland van de grensrivier wordt bevolkt door een mix van aloude inwoners en migranten met én zonder papieren. Die laatsten beginnen hun nieuwe leven vaak in krottenwijken, die aan de overkant, in Mexico, colonias zouden heten. Geïmproviseerde nederzettingen opgetrokken uit derdehands woontrailers, die langzaam verstevigd worden met spaanplaat en bakstenen.

Sinds half 2019 is de komst van zulke ‘kolonisten’ beperkt. „Er beginnen amper nog nieuwe migrantenkinderen op onze scholen”, vertelt Javier Franco, een jonge Mexicaans-Amerikaanse vrijwilliger van de plaatselijke parochie. Deze ochtend deelt hij bij de San Juan Diego-missiekerk in ‘kolonie nr.1’ desinfectiegel uit aan kerkgangers die naar de zondagse mis komen. Franco is benieuwd of er onder Biden weer meer migranten gaan komen. Ook hij heeft de tv-beelden gezien van nieuwe migrantenkaravanen die recent – in opmaat naar de machtswisseling in Washington – op gang kwamen. „Mexico moest iedereen tegenhouden van Trump. Maar wat gaat Biden zeggen?”

De nieuwe delen grenshek hebben clandestien oversteken wel iets moeilijker gemaakt voor de migranten – en daarmee nog lucratiever voor de mensensmokkelaars – maar niet onmogelijk. Ook padre Melanio Viuya denkt daarom dat de migratiestroom weer kan aantrekken, vertelt de Filippijnse pastoor na afloop van de mis. „Het waren Mexico en Covid-19 die migranten de afgelopen jaren tegenhielden, niet het grenshek. Biden zal ze warmer welkom heten. Dus ze kunnen weer gaan komen”, verwacht hij.

Als de Amerikaanse tv binnenkort weer de bekende beelden toont van door Mexico trekkende karavanen, zal het voor Biden nóg lastiger worden zijn migratiehervorming door de Senaat te loodsen. Laat staan om stukken van Trumps muur neer te halen, zoals de linkervleugel van zijn partij eist.

Op zijn allerlaatste volledige werkdag tekende Trump een presidentieel pardon voor Steve Bannon, zijn voormalig campagnestrateeg

Zelfs het verwijderen van het illegaal gebouwde hek van Bannon en co. zou wel eens te ingewikkeld kunnen blijken. De bouw daarvan werd eind 2019 door een rechter tijdelijk stilgelegd, maar werd door de initiatiefnemers evengoed doorgezet.

Hi en bye

Dus zal vermoedelijk gebeuren wat de afgelopen decennia steeds gebeurde: alle stukken grenshek die Amerikaanse regeringen – zowel Republikeinse als Democratische - ooit bouwden, bleven uiteindelijk staan. De Rio Grande-vallei is een van de veiligste en gemoedelijkste regio’s van de Verenigde Staten. „Politici hebben er in de publieke beeldvorming een crisisgebied van gemaakt. Het grensland dient slechts om angst te zaaien”, zegt Fatima Dorvelus. „Politici komen hier, zeggen hi and bye en gaan weer. We staan altijd in de schijnwerpers, maar worden toch genegeerd.”

Trump zelf kwam in zijn hele presidentschap twee keer langs. Een keer in 2019 tijdens een conflict met het Congres over geld voor zijn bouwproject. En half januari 2021, vlak voor het einde van zijn termijn, kwam hij weer. Trump ging met zijn ‘muur’ op de foto en zette er met een viltstift zijn handtekening op. De tastbare campagnebelofte was een filmbare erfenis geworden, de muur had zijn functie vervuld.

Tijdens zijn bezoek aan het grenshek in Alamo, op 12 januari, tekende president Trump het met een viltstift. Foto MANDEL NGAN / AFP)

