Soepele danserslichamen meten zich met de stramme dimensies van een tafelblad

Improviseren, creatief zijn en digitale oplossingen vinden, dat is in deze tijd de opdracht voor de hele culturele sector. Zeker voor een festival, dat het altijd óók van de sfeer moet hebben. Met Studio X heeft het Haagse Korzo een mooi platform gecreëerd voor het Cadance Festival. Voor wie eerder het Nite Hotel van Club Guy & Roni bezocht, zal de digitale omgeving vertrouwd aanvoelen. Gasten die normaliter naar Korzo zouden zijn gekomen, konden zich via het oog van de camera in de (in betere tijden meestal bomvolle) foyer wanen. Daar zat nu burgemeester Jan van Zanen die in zijn beste Engels de opening verrichtte, waarna de kijker thuis kon ‘doorlopen naar de zaal’.

Voor Sonatinas 4 Feet hebben choreograaf/poppenspeler Duda Paiva en de dansers van het Fractal Collective zich laten inspireren door het werk van fotograaf Alair Gomes (1921-1992). De Braziliaan had een fascinatie voor de perfecte lichamen van jonge mannen, die hij door opeenvolgende opnamen in beweging zette, ‘als in een sonatine’. Zijn bespiegelingen klinken als dansers Zino Schat en Conni Trommlitz zorgzaam de rubberen pop tot leven wekken die de bejaarde fotograaf voorstelt. Een jongere rubberen Gomes laat vanaf een zuil de camera klikken terwijl soepele danserslichamen zich meten met de stramme dimensies van een tafelblad en -frame, maar ook met elkaars uiterst plastische breaking skills: wervelende spins op rug, molenwiekende benen, grillige schouderstanden.

Als Schat zich bewust wordt van Gomes’ camera ontstaat langzaam een grimmige sfeer, die uitloopt op wat zich laat interpreteren als een trage moordpartij (Gomes werd door een van zijn modellen om het leven gebracht). De rubberen pop wordt als een wokkel verwrongen en akelig ver uit elkaar getrokken, om tenslotte met het riempje van zijn camera te worden verwurgd. De liefde voor zo’n mooie ‘boy from Ipanema’ werd hem fataal, suggereert ook de muziek.

Ondanks het goede camerawerk laat Sonatinas 4 Feet de kijker snakkend naar de live ervaring achter: het selectieve oog van de camera slaagt er niet in de optelsom van vrij abstracte dans en subtiele poppenpoëzie naar een hoger niveau te tillen, waardoor de concentratie verflauwt. Gelukkig flakkert die ook regelmatig weer op.

Bewust bombastisch

Het theatrale, soms bewust bombastische Glitter van Antonin Rioche werkt wat dat betreft beter, mede dankzij de prachtige belichting van Loes Schakenbos en ook hier – coronawinst! – uitstekend camerawerk. Rioche deelt, enigszins tongue-in-cheek, bespiegelingen over (kinderlijke) fantasieën over grootheid, roem, erkenning, liefde. In Grace Lyell en ex-NDT’ers Toon Lobach en Éve-Marie Dalcourt heeft hij heerlijke performers gevonden, hyperexpressief en (vooral Lobach en Dalcourt) lekker geëxalteerd.

IJdelheid, glorie, obsessie, teleurstelling – in de teksten van singer-songwriter en vierde performer Finn Ronsdorf mengen droom en realiteit zich, illusie en schone schijn vormen de hoofdmoot in de solo’s van de drie dansers. Gehuld in witte ziekenhuisgewaden of glamoureuze glitterjurken wisselen zij met sappige overdrijving gesproken monologen af met dansfragmenten vol onbeteugelde energie, met grote halen, spiralende draaien en forse beenzwaaien.

Wat blijft er van hun verhalen, hun kunst over als er niemand is om die te bewonderen? Het lijkt een voor de hand liggend thema in coronatijd, waarin iedereen in de uitvoerende podiumkunsten tijdelijk op zichzelf is teruggeworpen. Maar die afhankelijke positie van de performer – van de kijker, regisseur, choreograaf, casting director, media – is van alle tijden, net als de maar al te herkenbare grootheidswanen en het verdriet achter de stralende ‘je-ne-regrette-rien-lach’. Een grote discobol die als afgod wordt gekoesterd, symboliseert de obsessie met het geambieerde benijdenswaardige bestaan van glitter en glamour – dat helaas ophoudt te bestaan zodra het licht dooft. En dan, klinkt door in het fijn bombastische slotlied van Ronsdorf, blijkt eenzaamheid de pijnlijke realiteit.

Dans Cadance Festival ‘Sonatinas 4 Feet’ van Duda Paiva Company/Fractal Collective & Korzo. ’Glitter’ van Antonin Rioche/Nederlands Dans Theater & Korzo. Gezien: 28 en 29/1 via livestreams. Inl: korzo.nl Duda Paiva: ●●●●● Rioche: ●●●●●