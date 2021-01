Pintscher componeert een zwoele paringsdans tussen bariton en orkest

Klassiek Pintscher, Ravel Georg Nigl, Concertgebouworkest o.l.v. Matthias Pintscher. Gehoord: 29/1, livestream vanuit Het Concertgebouw. Terugluisteren: concertgebouworkest.nl ●●●●●

Het Concertgebouworkest biedt deze weken eerste hulp bij avondklok-stress. Dagelijks spelen diverse KCO-musici korte kamermuziekconcertjes, gratis te bekijken via Instagram Live. Op vrijdagavonden streamt het gezelschap, eveneens kosteloos, groter bezet repertoire via de eigen site en Youtube.

Afgelopen vrijdag klonk een programma onder leiding van dirigent en componist Matthias Pintscher (1971). Eigenlijk zou de Duitser het nieuwe slotdeel komen dirigeren van Shirim, een cyclus rond het bijbelse Hooglied waaraan hij sinds 2008 werkte. Vanwege de forse bezetting (onmogelijk in coronatijd) werd teruggegrepen naar het kleinschaliger tweede deel dat nog niet eerder in Nederland klonk.

Voor Songs from Solomon’s Garden, voor bariton en orkest, vond Pintscher inspiratie in het tweede hoofdstuk uit het Hooglied. Oudtestamentische liefdespoëzie is het, en niet zo’n beetje ook. Voor een tekst die symbool staat voor het verbond tussen God en gelovige gaat het er onverbloemd erotisch aan toe. Borsten als dadeltrossen. Lippen als zoete wijn.

In Songs from Solomon’s Garden ontvouwt zich een al even zinnelijke klankwereld. Zoals de tekst (hier in het Hebreeuws) is opgezet als een dialoog tussen bruid en bruidegom, zo componeert Pintscher een zwoele paringsdans tussen bariton en orkest.

Neem die momenten waarop een fraai geblazen hoorn- of hobolijn de stem van de Oostenrijkse bariton Georg Nigl innig omstrengelde. Klankgeworden intimiteit. De openingsmaten, naakte solozang die allengs omkleed raakt met sensuele orkestspinsels, had veel weg van een omgekeerde striptease.

Een aanvankelijk wat wankel intonerende Nigl hervond zich snel in een intense uitvoering met een breed expressief palet. Van teder fluisterend tot brullend van verlangen boven een opgepookt orkest.

Dat Pintscher over meesterlijke orkestratiekunsten beschikt, bleek eens te meer uit de magische slotmaten. Met zachte blaasgeluiden, krabbelige strijkers en ritselend schuurpapier toverde hij een mysterieuze klanktuin voor oren. Het Hooglied zit vol bloemen, wijnranken en vijgenbomen. Hier ruisten ze op een warme avondbries.