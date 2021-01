Madlib etaleert zijn muzikale veelzijdigheid op nieuw meesterwerk

Album Madlib: Sound Ancestors ●●●●●

De Amerikaanse rapper en dj Madlib (echte naam Otis Jackson Jr) maakte faam met creatieve beats op basis van samples, onder verschillende pseudoniemen, vaak met anderen. Met de geniale producer J.Dilla vormde hij duo Jaylib en met de onlangs overleden rapper MF Doom maakte hij het als meesterwerk onthaalde Madvillainy. De laatste jaren maakte hij albums met Fred Gibbs en Kariem Riggins. Goede vriend, dj en producer Four Tet vond dat het nu tijd was voor een album waarin Madlibs eigen werk centraal staat. In 2005 remixte hij al vier nummers van Madvillainy.

Lees ook: de necrologie van MF DOOM, visionaire hiphopartiest en meesterverteller

De twee muzikanten delen een liefde voor jazz, obscure platen en niet-westerse folk. Voor Sound Ancestors arrangeerde Four Tet de nummers. De Brit zegt alleen de ‘mooie delen eruit te hebben gepikt’ van de bestanden die hij afgelopen jaren kreeg, zoals het prachtige nummer ‘Road of the Lonely Ones’, gebaseerd op een sample van soulgroep The Ethics. Toch hoor je de handtekening van Four Tet duidelijk in de belletjes in ‘Hopprock’ en in ‘Sound Ancestors’, de titeltrack. Daarin draaien Indonesisch gamelanspel en kosmische jazz om elkaar heen.

Het is de funk vinden in die ogenschijnlijke clash van genres, vloeiend ritme laten ontstaan in tegenstellingen, waarin de magie van Madlib schuilt. Moeiteloos laat hij in ‘Duumbiyay’ een acapella van zingende jongens overvloeien in jazzstukken die het werk van zijn eigen eenmansband Yesterday’s New Quintet zouden kunnen zijn. Op ‘Latino Negro’ vloeit een flamencogitaar samen met het geluid van kwastjes op de hihats. Het geheel klinkt kosmisch, speels, swingend.

Er zijn typische hiphopbeats, zoals ‘Theme De Crabtree’, maar daar hoor je wel reggae in. Omgekeerd verpakt hij Snoop Doggs ‘For Shizzle Dizzle’ in een reggaetrack. Missen we de rappers? Niet echt, dankzij kunstige verknipte samples zoals in de ode aan J.Dilla. ‘We got to get it together before it’s too late’, horen we een soulzanger hartverscheurend zingen. Dat komt aan in de context van Dilla’s vroege dood. De vloeiende manier waarop Four Tet de nummers aan elkaar rijgt, maakt dat je wordt ondergedompeld in Madlibs geniale creativiteit.