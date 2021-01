Jorden van Foreest eerste Nederlandse winnaar Tata-toernooi in 36 jaar

Voor het eerst in 36 jaar is het schaaktoernooi Tata Steel Chess in Wijk aan Zee door een Nederlander gewonnen. Jorden van Foreest heeft zondag de 83ste editie van het toernooi, met de bijnaam het ‘Wimbledon van het schaken’, gewonnen.

De 21-jarige grootmeester treedt daarmee in de voetsporen van Jan Timman die het toernooi 1985 won toen het nog het Hoogovenstoernooi heette. De jonge Utrechter speelde pas voor de derde keer mee met Tata Steel Chess en stond voor het toernooi op nummer 66 van de wereld.

Andere Nederlander

Van Foreest speelde zondagavond een tiebreak tegen een andere Nederlander, Anish Giri. Beide grootmeesters kwamen na dertien wedstrijden uit op 8,5 punten, waardoor ze de eerste plaats moesten delen. Dat zorgde voor een spannende ontknoping.

Twee partijen blitz eindigden in remise, waarna de ‘sudden death’ werd gespeeld. Giri, die eigenlijk gold als favoriet nadat wereldkampioen Magnus Carlsen uit de race lag, kwam in tijdnood waardoor hij de partij uiteindelijk verloor.