In Iran is bitcoin het ‘geld van het volk’

Zoals zoveel Iraanse jongeren groeide Parham op met weinig vooruitzichten. Hij studeerde informatica, maar vond geen baan en bleef bij zijn ouders wonen. Toen een familielid ernstig ziek werd, was er niet eens genoeg geld voor medicijnen. Totdat de jonge techneut op een dag zijn laptop open klapte en een ontdekking deed. „Bitcoin heeft mijn leven veranderd”, vertelt Parham, die inmiddels al enkele jaren in de cryptomunt handelt en actief is in ‘bitcoin-mining’, een proces waarbij computers cryptografische puzzels oplossen om nieuwe bitcoins te vergaren. Omdat de dertiger daar geen vergunning voor heeft, wil hij niet met zijn volledige naam in de krant.

Volgens Parham verdient een beetje bitcoin-miner in Iran al snel tussen de 400 en 1200 euro per maand – een flink bedrag in een land waarin het minimumloon omgerekend nog geen 60 euro bedraagt. „Daarom stort iedereen zich op bitcoin. Ik denk dat meer dan een kwart van de bevolking ermee bezig is.”

Iran groeide in korte tijd uit tot een belangrijke speler in de wereld van de cryptomunten. Het door economische crisis geplaagde land staat inmiddels op de zesde plaats in het wereldwijde gebruik van bitcoin, aldus een onderzoek van de Universiteit van Cambridge.

Sancties ontduiken

„Bitcoin is het geld van het volk”, verklaart een professor in de informatica in Teheran die eveneens anoniem wil blijven. Volgens hem hebben veel Iraniërs meer vertrouwen in bitcoin dan in de officiële munteenheid.

Terwijl de Iraanse rial vorig jaar bijna zestig procent van haar waarde verloor tegenover de dollar, zijn cryptomunten veel minder onderhevig aan inflatie.

Bovendien gebruiken Iraniërs hun bitcoin om Amerikaanse sancties te ontduiken of aankopen te doen die in Iran illegaal zijn. „Normale banktransacties worden gemakkelijk in de gaten gehouden”, aldus de professor. „Maar met bitcoin wordt je identiteit beschermt en kan je buiten het bankwezen om geld de wereld rondsturen.”

Dat verklaart meteen waarom ook de Iraanse overheid zelf haar zinnen op bitcoin heeft gezet. In 2019 legaliseerde Teheran het minen naar cryptomunten, mits miners over een overheidsvergunning beschikken. Afgelopen najaar kondigde Iran zelfs aan een deel van zijn importen te gaan betalen met cryptogeld.

Mohammad Aiyshi, directeur van Rowshan Zamir Technologies, wist een vergunning te bemachtigen en kan dus legaal minen naar bitcoin. Net als de regering ziet hij dat als een 'nationale' missie. „Deze industrie is goed voor de natie”, aldus Aiyshi. „Al veertig jaar weten wij Iraniërs onze kennis en technologie in te zetten tegen Amerikaanse sancties. Cryptogeld is een nieuw wapen in deze strijd.”

Maar terwijl Iran zijn bitcoins optrommelt in de strijd tegen Washington, gaat een andere wereldmacht er met de buit vandoor. China, veruit de grootste investeerder in cryptomunten ter wereld, maakte gretig gebruik van Irans interesse in cryptogeld door gigantische mining installaties aan te leggen in het land.

Zo besparen de Chinezen geld, want de grote hoeveelheid elektriciteit die nodig is om de mines te laten draaien, is in Iran een stuk goedkoper dan in China.

Dat leidt tot grote verontwaardiging onder de Iraanse bevolking. Halverwege januari ontstond een golf van protest op sociale media nadat een reeks stroomuitvallen in het land in verband werd gebracht met het buitensporige energieverbruik van een Chinees mining bedrijf in de Iraanse stad Rafsanjan. „Degenen die vroeger protesteerden tegen overgave (aan het Westen,red.), doen het land nu cadeau aan China”, schreef een student op Twitter.

45.000 computers

De regering greep de onvrede aan om de mining industrie juist verder naar haar hand te zetten. Niet zozeer het Chinese bedrijf, dat slechts tijdelijk dicht moest, maar vooral de kleinere mines van Iraanse particulieren zijn daar de dupe van. Alleen al in de maand januari werden 45.000 computers uit 1620 ongeregistreerde mines in beslag genomen.

Teheran zegt daarmee het illegaal aftappen van stroom te willen tegengaan. Omdat de overheid een extra hoge energieprijs hanteert voor mining, sluiten veel Iraniërs hun computers aan op de gesubsidieerde stroomvoorziening van woningen of openbare gebouwen.

Op sociale media verschenen zelfs foto’s van een moskee die dienst deed als bitcoin-mine. Toch hebben de recente stroomuitvallen meer te maken met structureel mismanagement dan met dit soort misbruik, stelt de professor in Teheran.

Dat de Iraanse overheid zo hard optreedt tegen de miners, wijst volgens hem eerder op diens poging de van nature gedecentraliseerde wereld van bitcoin onder staatstoezicht te stellen. „De Islamitische Republiek heeft nu eenmaal geen vertrouwen in haar eigen jeugd.”

En dus maken bitcoin-miners als Parham zich opnieuw zorgen over hun toekomst. „Veel van mijn vrienden zijn zo bang dat ze hun apparatuur hebben opgeborgen of gestopt zijn met minen”, vertelt hij. „Anderen zijn vertrokken naar Georgië en Kazachstan.”

Met haar controledrang schiet de Iraanse regering zichzelf uiteindelijk alleen maar in de voet, vindt Parham. „Wij jongeren bieden talent en kennis”, zegt hij. „Als de regering en de miners zouden samenwerken, zou dat beter zijn voor iedereen.”

Mining 'Delven' cryptogeld Bitcoins en andere cryptovaluta worden niet geslagen of gedrukt maar gemined. Minen is een proces waarbij computers cryptografische puzzels oplossen om een blok nieuwe bitcoins te creëren. De techniek achter de cryptomunt heet ‘blockchain’, blokken met daarin alle bitcointransacties die ooit hebben plaatsgevonden. Het minen kost veel computerkracht, het energieverbruik zit ’m vooral in de rekenkracht die nodig is voor het verifiëren van transacties.