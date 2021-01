Hannes Minnaar is superinvaller bij Residentie Orkest

Klassiek Vrijdagavondconcert. Residentie Orkest o.l.v. Jun Märkl, m.m.v. Hannes Minnaar (piano ). Gehoord: 29/1 op NPO Radio 4. Terugluisteren via nporadio4.nl ●●●●●

Vorige week was het AVROTROS Vrijdagavondconcert nog live, deze keer werd het ’s middags opgenomen, zodat de musici op tijd thuis konden zijn voor de avondklok. Sowieso waren er de nodige logistieke hindernissen in de aanloop: het Noord Nederlands Orkest moest een week van tevoren afzeggen omdat de dirigent en solist niet naar Nederland konden komen. Het Residentie Orkest sprong in met een nieuwe dirigent, een nieuw programma en een nieuwe solist, pianiste Yeol Eum Son – die een paar dagen later ook verstek moest laten gaan. In haar plaats soleerde Hannes Minnaar in Beethovens Vierde pianoconcert. Het is geen sinecure om in coronatijd een concertserie in de lucht te houden.

Lees ook dit interview met Hannes Minnaar: ‘Muziek maken gaat over kwetsbaarheid’

Supersub Hannes Minnaar noemde de veranderlijke muziek van Beethoven vorig jaar in deze krant „dodelijk vermoeiend om te spelen”. Het knappe is dat hij het zo makkelijk laat klinken. Minnaar heeft een uitstekende Beethoven-reputatie opgebouwd, met goed ontvangen integrale opnames van de vioolsonates, de pianotrio’s (met het Van Baerle Trio) én de pianoconcerten (met Jan Willem de Vriend). Vanaf de bezonken openingsakkoorden etaleerde hij zijn greep op de muziek, met een parelend toucher en een klassiek klankbeeld, zonder romantische poespas. De afstemming met dirigent Jun Märkl en het prima spelende orkest was goed. Bij de afgemeten tutti van het Andante con moto hoorde je de lege zaal galmen, waardoor Minnaars peinzende lyriek nog melancholischer klonk.

Het concert, dat eindigde met een gedreven lezing van Sjostakovitsj’ lichtvoetige en sardonische Negende symfonie, was begonnen met een wereldpremière van slechts één minuut: The rite of the way van compositiestudent Petra Cini. Met zulke ‘pocketsymphonies’ wil het Residentie Orkest talent ervaring laten opdoen met grote bezettingen. Cini (1995) greep de kans met beide handen aan en koos een reusachtig orkest, dat een minuut lang rond een gruizig tonaal centrum hamerde: massieve orkestklappen, dreigende avant-gardefanfares én een secondenlange collectieve rust.