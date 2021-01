Koploper Ajax wint in Eredivisie met 0-3 van AZ

Koploper Ajax loopt steeds verder uit in de Eredivisie. De club uit de hoofdstad won met 0-3 van AZ en heeft de concurrentie op grote achterstand gezet. Eerder op zondag herstelde Feyenoord zich van drie achtereenvolgende nederlagen met 3-1 winst tegen PSV.

PSV, de nummer 2 van de ranglijst, heeft een achterstand van 7 punten op Ajax. Vitesse (8 punten), Feyenoord (12) en AZ (13) zijn nog verder achterop geraakt.

Antony schoot Ajax in de veertiende minuut op voorsprong. Davy Klaassen maakte na een uur het tweede doelpunt. Invaller David Neres tekende in de slotfase voor de eindstand.

AZ incasseerde de eerste nederlaag in een serie van acht competitieduels met Ajax, PSV en Feyenoord. De club uit Alkmaar werd eerder dit seizoen uitgeschakeld in de voorronde van de Champions League, in de Europa League en de KNVB-beker.

Feyenoord vs. PSV

Een effectief Feyenoord counterde zich in De Kuip naar een ruime zege: 3-1. Hierdoor verkleinde Feyenoord de achterstand op nummer 2 PSV tot 5 punten. De Eindhovenaren pakten in de topduels tot dusverre alleen een punt tegen Ajax (2-2), maar verloren van zowel Vitesse (2-1) als AZ (1-3).

Bij rust leidde Feyenoord al met 3-0. Zodra Feyenoord de bal had, schakelde de ploeg van Dick Advocaat razendsnel om. De eerste kans leverde direct een doelpunt op. De totaal vrijgelaten middenvelder Mark Diemers kon de bal in de zevende minuut ongehinderd binnen schieten.

PSV had de bal de meeste tijd in bezit, maar was voor het doel niet overtuigend genoeg. Steven Berghuis liet na een klein half uur spelen aan de overkant zien hoe het wel moet. De buitenspeler krulde de bal via de paal in het doel.

Feyenoord maakte de problemen van PSV kort voor rust nog groter. De Eindhovenaren stonden verdedigend totaal verkeerd. Na een paar eenvoudige passes kon Bryan Linssen (die mocht starten als spits in plaats van Nicolai Jørgensen) de bal over keeper Yvon Mvogo stiften.

PSV had in de tweede helft de overhand en creëerde meer kansen dan voor rust. Ibrahim Sangaré bracht met een kopbal de spanning in de 56e minuut wel terug. Feyenoord bleef daarna met enig fortuin overeind en liet de zege niet meer in gevaar komen.(ANP)