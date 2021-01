Een herhaling van vorig seizoen is zo goed als uitgesloten

De eerste maand van 2021 is uitstekend verlopen, maar nadat hij op het veld in Alkmaar even zijn vuisten heeft gebald, zit Erik ten Hag alweer koel achter de microfoon. „Er werd over superjanuari gesproken”, zegt de trainer van Ajax. „Nu staat superfebruari staat voor de deur.”

Altijd weer de blik vooruit: het is Ten Hag ten voeten uit. Zoals hij ook maar weer eens met stalen gezicht benadrukt dat hij niét naar de concurrentie kijkt. Werkelijk? Wat een zalige zondag moet dit voor hem zijn geweest.

Eerst versloeg Feyenoord in eigen stadion PSV. Daarna zag Ten Hag hoe zijn ploeg AZ (tactisch) de baas was. Met als gevolg dat Ajax nu riant aan kop gaat, met zeven punten voorsprong op PSV, acht op Vitesse, twaalf op Feyenoord en dertien op AZ. Dus ja, dit mag een ploeg met zoveel kwaliteit toch niet meer weggeven? Ten Hag: „In januari is nog niemand kampioen geworden.”

Mokerslag

Wat zou eindigen met een mokerslag, lijkt enkele uren eerder nog een gelijk opgaande Noord-Hollandse derby te worden. Een wedstrijd met een hoge intensiteit, waarin spelers niet mogen maar moéten pieken. Want één foute pass kan niet alleen een beslissend tegendoelpunt inluiden, het kan ook van invloed zijn als aan het eind van het seizoen – er zijn nog veertien speelrondes te gaan – de prijzen worden verdeeld.

Het doorslaggevende van doelsaldo: vraag het maar aan AZ, na de afgekapte Eredivisie van vorig jaar. Toen werd Ajax op doelsaldo ‘eerste’.

AZ-Ajax is een duel met volop kansen. En dus kunnen vooral de keepers uitblinken. Katachtig als hij is, blijft Ajax’ André Onana ongenaakbaar. Aan de andere kant houdt zijn collega Marco Bizot er een hoop ballen uit, maar wordt na een kwartier verschalkt door Antony – een spook van een voetballer, die zo afwachtend op de rechterflank van Ajax hangt, dat je bijna vergeet dat hij meedoet, totdat-ie ineens zijn hand opsteekt en de bal opeist.

Braziliaanse brille

Bam. Daar ligt de bal in de hoek: 0-1. Binnen gekruld met ogenschijnlijke eenvoud. Braziliaanse brille.

Antony is ook temperamentvol. Met diezelfde linkerwreef lijkt hij even later weer een tegenstander van zich af te trappen, na een fel duel. „Dat doet hij vaker”, roepen ze bij AZ richting scheidsrechter Bas Nijhuis. Die wuift het weg. Doorspelen. Hup.

Nijhuis is deze middag doof voor gezanik, zelfs als spelers van de thuisploeg hem tot ingrijpen manen. „Bas, waar wacht hij op?”, vraagt AZ-captain Teun Koopmeiners terwijl een Ajacied treuzelt bij een hoekschop. Pantelis Harzidiakos tegen Nijhuis: „Kom op jongen.”

Juist omdat de scheidsrechter zo laconiek blijft onder het gepiep, kan AZ-Ajax op het scherpst van de snede worden gespeeld. Precies wat je wilt in zo’n topwedstrijd. Als aanvoerder Tadic zich beklaagt over een duwtje, roept Nijhuis: „Dit heb jij niet nodig.” Kleinzerigheid past niet bij een titanenstrijd als deze. Vinden ook de medespelers van Calvin Stengs, als de aanvaller van AZ amok maakt over een vermeende beuk in de rug. „Ga nou door.”

Net als zijn aanvalsmaatje Myron Boadu zal Stengs deze middag worden geneutraliseerd in het machtige middenveldblok van Ajax. Stengs probeert zich eraan te ontworstelen. Achterin haalt hij de ballen op als een postbode, om er daarna achter te komen dat het nog niet zo makkelijk is om de voorhoede van aanvoer te voorzien. Soms is Stengs ongrijpbaar aan de bal, maar net zo vaak is de bal een ongrijpbaar projectiel voor hem.

Stengs speelt grillig. Jeugdig zou je haast kunnen zeggen. Zie hoe hij wordt afgetroefd bij de 0-2, van Davy Klaassen. Te makkelijk voor iemand die uit is op een plekje in de EK-selectie van bondscoach (en schoonvader) Frank de Boer. AZ-trainer Pascal Jansen: „Dat zag ik ook.”

Die grilligheid tekende AZ zondag. De ploeg won zeven toppers op rij in het huidige en vorige seizoen, een imposante reeks, maar dan moeten alle spelers pieken om dit soort duels te kunnen winnen.

Terwijl bijvoorbeeld Ajax in mindere fases altijd nog kan leunen op de routine van Daley Blind, Dusan Tadic of Klaassen. Onder hun aanvoering speelde Ajax zakelijk: taakgericht, niet per se frivool, maar wel doelgericht en effectief.

Zie hoe Lisandro Martinez de gevaarlijkste speler van AZ in de tang houdt. Als een terriër met maar één doel, bedwingt hij de normaal zo geestdriftige Myron Boadu. „Ze weten het niet meer”, roept Ajacied Blind even later over het veld.

Weg is de hoop

Na de 0-2 lijkt het gedaan met AZ. Hoewel? Even sprint Boadu nog weg bij Perr Schuurs, richting Onana, maar zonder oog voor de meegesnelde Zakaria Aboukhlal loopt Boadu zich vast. Weg is het gevaar. Weg is het laatste beetje hoop aan de zijde van AZ. Deze keer gaat het de ploeg niet lukken.

Het slotakkoord is voor invaller David Neres, Ajax’ andere Braziliaanse aanvaller op de flank, net zo balvaardig als zijn landgenoot Anthony, die hij heeft vervangen voordat hij in blessuretijd de 0-3 binnenschiet.

En zo eindigt de namiddag met een desillusie voor de thuisploeg. Hoe graag AZ ook wil, op het moment dat het moest gebeuren, stelde Ajax orde op zaken. „Dertien punten is een gigantisch verschil”, weet ook AZ-trainer Jansen. „Mocht iemand bij ons nog het idee hebben dat we voor de titel zouden gaan, dan heeft Ajax nu laten zien dat dat nog ver weg is voor ons.”