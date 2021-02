Duitsers gefrustreerd over trage start vaccineren

Ongewoon ferme taal klonk afgelopen week uit het Duitse kabinet. Minister van Economie Peter Altmaier (CDU) fantaseerde in een interview inDie Welt am Sonntag openlijk over juridische stappen als farmaceuten minder vaccins leveren dan afgesproken. Minister van Volksgezondheid Jens Spahn (CDU) sprak dinsdag over controles op de export van vaccins uit de EU; sinds vrijdag gelden inderdaad restricties.

De trage start van het vaccinatieprogramma zorgt landelijk voor veel frustratie. De Süddeutsche Zeitung concludeerde in een commentaar berustend: „Het cliché van het efficiënte Duitsland is gefalsificeerd”. Tabloid Bild spreekt consequent van het „vaccinatiedebacle”. De woede richt zich op Jens Spahn, met een intensiteit alsof Spahn met ieder vertraagd vaccin persoonlijk verantwoordelijk is voor een coronadode in een verpleeghuis. Jens Spahn, die zijn kansen op het kanselier-kandidaatschap ziet slinken, en Peter Altmaier wijzen op hun beurt naar Brussel, en voeren zo indirect de druk op commissievoorzitter én partijgenoot Ursula von der Leyen op.

Duitsland doet het op vaccinatiegebied nog altijd beduidend beter dan Nederland, Frankrijk of Denemarken, maar loopt ver achter op landen als Israël of het Verenigd Koninkrijk. Zo heeft in het VK 13 procent van de bevolking een eerste prik gekregen; in Duitsland 2,8 procent, in Nederland 1,3 procent. In Rijnland-Palts moesten deze maand dertigduizend prikafspraken worden verzet omdat er geen vaccins beschikbaar waren.

De haperende start ligt niet alleen aan uitblijvende leveranties: in deelstaat Noordrijn-Westfalen kregen afgelopen maandag alle 1,2 miljoen 80-plussers tegelijk een brief met een oproep te bellen voor een afspraak. De lijnen waren de hele week overbelast.

Op 22 januari ontstonden spanningen tussen de EU en farmaceut AstraZeneca toen het Brits-Zweedse bedrijf liet weten maar 40 procent van de afgesproken tachtig miljoen doses in het eerste kwartaal te kunnen leveren. Sindsdien mengen politici zich nadrukkelijk in het conflict. Naast Spahn en Altmaier sprak ook Europarlementariër Peter Liese (CDU) van een „dreigende handelsoorlog”, want als AstraZeneca geen vaccins uit het VK aan Europa zou leveren, zouden ook de BioNTech-vaccins niet langer naar het VK geëxporteerd worden.

Daar bovenop kwam vrijdag na goedkeuring van het AstraZeneca-vaccin door het Europees Geneesmiddelenbureau EMA het bericht van het Robert Koch-Institut (RKI) en de Duitse vaccinatiecommissie dat zij, tegen het EMA-advies in, het vaccin niet aan 65-plussers toedienen. De eerste AstraZeneca-doses zullen bestemd zijn voor medisch personeel, niet voor ouderen. Het RKI vindt de onderzoeksresultaten van AstraZeneca te beperkt om conclusies te kunnen trekken over de werkzaamheid van het middel bij oudere mensen.

Voorzitter van de vaccinatiecommissie Thomas Mertens zei met de conclusie van de EMA (dat het vaccin geschikt is voor alle volwassenen) „niet echt gelukkig” te zijn. Vervolgens verzekerde de Britse premier Boris Johnson dat het Britse geneesmiddelenbureau MHRA zijn werk heeft gedaan en dat het vaccin immuniteit bij alle leeftijdscategorieën bewerkstelligt. De krant The Daily Telegraph noemde het besluit „oneerlijk” voor de Britse wetenschappers die het vaccin ontwikkelden.

Maandag spreekt bondskanselier Merkel met de minister-presidenten van de deelstaten. Daar moet duidelijk worden op hoeveel vaccins de deelstaten kunnen rekenen, zodat er geen lacunes ontstaan zoals in Rijnland-Palts. Ook die planning zal afhangen van de leveranties van AstraZeneca en ook Merkel zal zich wenden tot Von der Leyen. Iedereen is gespitst op het middel dat de weg uit de crisis inluidt – en in het Duitse ‘Superwahljahr’ met een landelijke verkiezing en vijf verkiezingen in deelstaten, al helemaal.