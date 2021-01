Dit keer had de politie het Museumplein in tien minuten leeg

Even na 16.00 uur grijpt de politie in. Een linie van ME’ ers met schild en wapenstok, meteen gevolgd door busjes, trekt over de hele breedte van het Rijksmuseum richting Concertgebouw. Binnen tien minuten is het Museumplein leeg. De paar honderd resterende demonstranten worden tot achter het Concertgebouw gedreven, en links de Van Baerlestraat in. Een confrontatie tussen politie en demonstranten blijft uit. Wel heeft de politie zondagmiddag ruim dertig personen aangehouden.

Voor de derde achtereenvolgende week werd zondagmiddag gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen. Omdat het de vorige twee keren uitliep op rellen en geweld, was het gebied vooraf aangewezen als ‘veiligheidsrisicogebied’, waardoor de politie aanwezigen mag fouilleren. Voor het Museumplein geldt een demonstratieverbod omdat er onvoldoende afstand kan worden gehouden.

Daar is inderdaad geen sprake van bij de mensen die zich vanaf 14.00 uur midden op het veld verzamelen. Bekenden omhelzen elkaar en klonteren bijeen. De sfeer is vriendelijk, er wordt gevoetbald en er lopen ouders met kinderen. Rondom het plein is veel politie aanwezig, maar de agenten staan open voor praatjes met de demonstranten. Een politiedrone hangt boven de oostzijde van het plein, vanuit busjes maken agenten in burger opnamen. Alleen de politie draagt mondkapjes.

Rode baard wordt nog langer

Er worden bellen geblazen, er hangt een wietlucht. Binnen de groep demonstranten is wel wantrouwen. Een vrouw met een paarse trui en een baret loopt dansend achter haar vriendin aan. Plotseling wijst ze naar een man en roept: „Hij heeft politieschoenen! Hij is een Romeo!” (agent in burger). Anderen kijken meteen. De man zwijgt, zijn partner zegt dat het niet zo is. Een andere omstander: „Maar daar verderop staan er wel drie!” Een vrouw deelt stickers uit met de tekst ‘NOS = FAKENEWS'.

Auke Vellinga wil alleen vreedzaam protesteren, zegt hij. Zijn rode baard scheert hij pas af als Nederland terug keert naar ‘normaal’. Vellinga: „Ik ben bang dat ie nog veel langer wordt”. Op de rug van zijn witte T-shirt is met tape een rood hart geplakt. Met anderen van Hartvoorvrijheid zit Vellinga midden op het veld. „Vorige week ging het mis toen er mensen kwamen die wilden vechten met de politie. Dat willen wij niet. Wij willen alleen dat de overheid zijn blikveld verruimt. Daarom zitten we hier.”

De drone roept: „U moet dit gebied verlaten”

Om 14.30 uur kondigt de politie aan dat de demonstratie ‘ontbonden’ zal worden. Een tweede drone roept permanent: „De politie gaat optreden en kán geweld gebruiken. De burgemeester heeft een noodbevel afgegeven. U moet dit gebied verlaten.”

Een enkeling verlaat het veld. Volgens de gemeente Amsterdam waren er zeshonderd mensen.

Tussen de aankondiging en het ingrijpen wordt duidelijk dat dit een vreemde demonstratie is. Er zijn geen sprekers, geen spandoeken. Er zijn alleen wat stukken karton, veelal met een leus waar het woord ‘vrijheid’ in voorkomt. Het is een samenscholing van mensen zonder zicht- of hoorbare boodschap. Ze wachten tot de politie een einde maakt aan hun samenzijn. Het extra uur wordt door de demonstranten gevierd als overwinning: vorige week maakte de politie om 15.00 uur een einde aan de betoging. Velen gaan vlak voor 16 uur toch weg.

Het waterkanon werd in stelling gebracht, maar kwam deze week niet in actie. Foto ANP

Een oudere dame uit Den Haag („Nee, mijn naam hoeft niet”) kijkt vanaf de zijkant toe. Ze vindt de coronamaatregelen „disproportioneel", ze beschouwt ze vooral als een inperking van haar vrijheid. „Natuurlijk is er een virus, maar je kunt het toch niet uitroeien. Het is zo overdreven allemaal, het is een flinke griepepidemie. Daar gaan elk jaar ook heel veel mensen aan dood, wist u dat?” De gangbare media vertrouwt ze niet, ze volgt Willem Engel, voorman van Viruswaarheid, en anderen op sociale media.

Na de effectieve ontruiming klinkt rond het Concertgebouw een tijdje alleen het geblaf van politiehonden. Iedereen wordt weggejaagd, alleen journalisten mogen nog in het gebied rondlopen. Opeens wordt duidelijk wie journalist is; de man met de ‘politieschoenen’ heeft nu een grote perskaart om zijn nek.

In de Van Baerlestraat staat de politie nog even tegenover een groep van zo’n vijftig mensen, zonder dat een van beide kanten iets doet. Dan draait de politie om, eerst de paarden, dan de busjes en tenslotte het ongebruikte waterkanon.

Om 16.30 uur is het voorbij. De politiedrone hangt boven het lege Museumplein. Midden op het veld liggen drie paar Adidas-sportschoenen, keurig bij elkaar, een rugzak en een lege fles Dujardin Vieux.

Politie in linie voor het Rijksmuseum in Amsterdam. Foto ANP