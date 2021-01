Dit doet Nederland op zaterdagavond tijdens de avondklok

Alina Valentina en Ernesto Visser

Voor corona en de lockdowns, werkten Alina Valentina (30), Ernesto Visser (32) in een tattooshop in Den Haag. Zij piercte, hij tatoeëerde. „We kwamen dan rond 9 uur pas thuis, bestelden eten of gingen met vrienden de stad in, of hielden karaokefeestjes bij ons thuis.” Maar het stel heeft sinds de pandemie het roer behoorlijk omgegooid: ze hebben zich toegelegd op muziek maken, waar ze veel van hun avonden mee doorbrengen. „We hebben nu een thuisstudio waar Ernesto tatoeëert (niet tijdens de lockdown), en ik ben helemaal gestopt met werken. We merkten namelijk dat we door de lockdowns thuis veel productiever waren. Inmiddels hebben we al bijna twee albums afgemaakt.”

Alina, die is opgeleid als muziekproducent, doet de productie van Ernesto’s nummers (Braziliaanse pop en rock) en haar eigen (synthpop en darkwave). „We doen hier alles zelf. Het klinkt raar om te zeggen, omdat er ook zoveel mensen zijn die erg lijden en mensen hebben verloren, maar wij hebben eigenlijk meer positieve dan negatieve dingen uit de coronacrisis gehaald. We hebben de rust gevonden om meer dingen te doen die we echt wilden doen. Voor Ernesto is wel nog heel moeilijk dat hij zijn familie in Brazilië al heel lang niet heeft kunnen zien. Dat valt hem wel behoorlijk zwaar.”