De zege van Feyenoord op PSV toont aan dat de wetten van Advocaat nog altijd werken

Zijn kracht, en soms ook zijn zwakte, is dat Dick Advocaat voetbal niet ingewikkelder maakt dan het hoeft te zijn. Het is voetbaltaal zonder opsmuk, zoals hij het zelf leerde „bij de pupillen”, zei hij vrijdag in aanloop naar het duel met PSV. Niet vooruitstrevend of modern, in lijn met de succesvolle Duitse stroming, waar veel nadruk ligt op het constant afjagen van tegenstanders.

Het is doorgewinterd ‘Dick Advocaat-voetbal’: reëel en vanuit een strakke organisatie. Opwindend? Nee. Effectief? Vaak wel, soms ook niet. Achterhaald? Vooralsnog niet. „Ik wil altijd graag vanuit de controle spelen”, zei hij vrijdag. „Dat betekent: bij balbezit vrijheid, bij balverlies bij elkaar.” De basisprincipes van de Advocaat-methodiek.

In die zin was Feyenoord tegen PSV (3-1) zondag ook een botsing tussen twee verschillende voetbaldenkers. Die van de oude, ijzeren wetten van Dick Advocaat (73), tegen die van de als vernieuwend te boek staande PSV-coach Roger Schmidt (53), een van de volgelingen van de in opmars zijnde Duitse school. Hij propageert een zeer offensief speltype, in hoog tempo, met veel diepgang – niet zelden zonder risico.

Het was de behoudende, meer uitgekookte strategie van Advocaat die won. Als de massaal aanwezige spandoeken op de tribunes geluid konden maken, zouden ze Feyenoord naar voren hebben geschreeuwd. Maar dat was juist wat Advocaat niet wilde. Feyenoord hing naar achteren, liet PSV komen. De extreem verdedigende en passieve tactiek van Feyenoord had PSV verrast, vertelde Schmidt. „Ze verdedigden soms met zeven spelers op één lijn.”

Feyenoord bouwde een muurtje rond de eigen goal. De tweede helft overleefde de thuisclub met een soort „handbalverdediging”, zei Feyenoord-middenvelder Mark Diemers. „Het hoeft niet altijd met prachtig positiespel, of dat je een tegenstander helemaal ondersteboven speelt. Het kan ook vanuit de counter.”

En precies dat gebeurde. PSV dicteerde, zette Feyenoord klem, kreeg mogelijkheden. Terwijl Feyenoord loerde op een uitbraak. In die opzet was het veldspel van Feyenoord, dat werkelijk bedroevend was, van ondergeschikt belang. Het ging om een paar momenten. En die kwamen.

Trap tegen reclamebord

Rechtsback Lutsharel Geertruida brak door op rechts en bediende Diemers, die volledig vrij kon binnenschieten. Met een schitterend schot krulde aanvoerder Steven Berghuis even later, via binnenkant paal, de 2-0 binnen. Zijn frustraties over een moeizame periode kwam eruit; Berghuis trapte tegen een reclamebord onder de hoofdtribune, waar oud-teamgenoot Robin van Persie knikte. En spits Bryan Linssen scoorde uit een razendsnelle counter. 3-0, na veertig minuten.

De verdedigende wanorde bij PSV was onwerkelijk, voor een club die dit seizoen fors investeerde om in het spoor van Ajax te kunnen blijven. Het ambitieuze project-Schmidt, dat twee jaar is gegeven en nu een half jaar onderweg is, verloopt tot dusver wisselvallig. Onlangs werd ook verloren van AZ en de achterstand op koploper Ajax is al opgelopen tot zeven punten. Schmidt zei zondag dat dit een jonge groep is en dat spelers in topduels als deze nog moeten leren.

Hij zei dat ze altijd genoeg spelers achter de bal moeten hebben om counters van de tegenstander te kunnen afbreken. Dat ging nu mis. En dat probleem zit ook deels in de soms radicaal offensieve spelfilosofie van Schmidt zelf. Het is precies daar waar Feyenoord onder Advocaat de nadruk op legt. Als ze kwalitatief minder zijn dan een tegenstander „moet je heel simpel denken en gaan we iets naar achter”, zei Advocaat.

Werklust

Feyenoord moest het tegen PSV tegelijkertijd hebben van de soms zo gecultiveerde kernwaarden van de club. Strijd, gif, werklust, vastbijten in de tegenstander. Advocaat speelde daar handig op in. Zo liet hij de onvermoeibare loper Linssen beginnen als centrumspits, omdat die meer vechtlust zou brengen dan vaste spits Nicolai Jørgensen. „In deze wedstrijd moet je scherpe jongens hebben, die scherp lopen, die tegenstanders irriteren”, zei Advocaat. „Daar is Linssen een voorbeeld van.”

Zo sluit Advocaat een roerige week, waarin hij openlijk flirtte met een vertrek, af met gebalde vuisten. Na de nederlagen tegen AZ (3-2) zondag en de sof bij sc Heerenveen (3-0) woensdag, was een crisis in de maak. Vrijdag zat hij met Berghuis, die zich herhaaldelijk kritisch uitliet over het spel van Feyenoord, en technisch directeur Frank Arnesen. Conclusie: de spelersgroep stond nog volledig achter de coach.

Maandag was een spelersdelegatie, met onder anderen Berghuis en Jens Toornstra, ook al in gesprek gegaan met Advocaat. Er leefde onvrede over uitspraken die Advocaat in de media had gedaan dat AZ kwalitatief beter is dan Feyenoord. Met name in de counter, nuanceerde Advocaat later.

Het werd bijgelegd. Advocaat gebruikte het momentum om de selectie op scherp te zetten voor PSV. „Een conflictsituatie moet er bij een topclub altijd zijn. Dat is de manier waarop je kan prikkelen.”

De paradox is dat PSV werd bestreden met de middelen waarvan Advocaat nog zei dat zijn ploeg daarin tekort kwam ten opzichte van AZ: op de counter.