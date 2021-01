Museumplein opnieuw aangemerkt als veiligheidsrisicogebied

De voorgaande twee zondagen ontstonden ongeregeldheden rond het Museumplein waarbij tientallen arrestaties werden gedaan. De eerste keer grepen de politie en de ME in om een verboden demonstratie met zo’n tweeduizend mensen af te breken. Vorige week zondag kwamen volgens de gemeente zo’n 1.500 mensen demonstreren.

Het Museumplein en omliggend gebied zijn vandaag per 11.00 uur aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Het omliggend gebied is groter dan vorige week. Dat betekent dat de politie de mogelijkheid heeft om personen preventief te fouilleren. Meer info ↴

Het Amsterdamse Museumplein en de omliggende straten zijn vanaf 11.00 uur zondagochtend aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. Dat heeft de gemeente Amsterdam bekendgemaakt . Volgens de gemeente is er een „reële mogelijkheid dat vandaag opnieuw personen met slagwapens naar het plein willen komen en bereid zijn geweld te plegen”. Het Veiligheidsrisicogebied is groter dan vorige week.

Wetenschapper Marion Koopmans loopt naar de auto. Zondag is de derde dag van het veldonderzoek naar de oorsprong van het virus in Wuhan.

De markt is zwaar beveiligd. Sinds de uitbraak van het coronavirus is het bezoek aan banden gelegd.

De leden van het onderzoeksteam van de WHO worden zondag per auto naar de Huanan Seafood Market gebracht.

Het team dat namens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) onderzoek doet naar de bron van de coronavirusuitbraak heeft zondag een bezoek gebracht aan de Huanan Seafood Market in de stad Wuhan waar het eerste cluster van besmettingen in december 2019 werd ontdekt. Het team, onder wie de Nederlandse viroloog Marion Koopmans, arriveerde op de markt die zwaar was beveiligd.

Duitsland dreigt met juridische stappen tegen fabrikanten coronavaccins

De Duitse minister van Economische Zaken Peter Altmaier dreigt met juridische stappen als fabrikanten van coronavaccins hun beloftes niet waarmaken. Dat zegt hij in een interview met de Duitse krant Die Welt. „Commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft heel duidelijk gemaakt dat alle bedrijven hun beloften moeten nakomen”, zegt hij. „Als blijkt dat bedrijven hun verplichtingen niet zijn nagekomen, zullen we moeten beslissen over de juridische gevolgen.”

Afgelopen week ontstond ruzie tussen de EU en farmaceut AstraZeneca nadat die bekendmaakte in het eerste kwartaal van dit jaar 60 procent minder doses te leveren dan volgens Brussel was afgesproken. Volgens het bedrijf was het contractueel niet verplicht om een bepaald aantal vaccins te leveren maar was slechts afgesproken dat AstraZeneca zijn „uiterste best” zou doen om de vaccins op tijd te leveren. De EU is het hier niet mee eens en besloot het contract te publiceren.

Minister Altmaier benadrukte dat „geen enkel bedrijf achteraf een ander land kan bevoordelen boven de EU”. Hij doelde hiermee op de spanningen die zijn ontstaan met het Verenigd Koninkrijk. Het VK had in juni al een contract gesloten met AstraZeneca, de EU pas eind augustus. Volgens de farmaceut zijn de langzame onderhandelingen met het EU deel van de reden voor de Europese vertragingen. Nu vreest de EU dat de vaccins die in een Belgische fabriek worden geproduceerd, worden geleverd worden aan niet EU-landen, zoals het Verenigd Koninkrijk.

