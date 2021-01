‘Advocaten uit Trumps team voor impeachment zijn opgestapt’

‘Advocaten uit team van Trump stappen op’, kort voor begin van de impeachmentprocedure

Met nog één week te gaan voordat het proces tegen de oud-president Donald Trump begint, hebben meerdere advocaten besloten zich terug te trekken uit zijn team. Dat melden Amerikaanse media zondag op basis van bronnen. Volgens CNN is het een gezamenlijk besluit van Trump en de advocaten. Journalisten van die omroep weten te melden dat het gehele team is vertrokken. Andere media, zoals het op politiek nieuws gerichte Politico, schrijven over het vertrek van twee prominente advocaten. Dat zijn Butch Bowers en Deborah Barberi, beiden werkzaam in de staat South Carolina.

Het juridisch team zou vooral problemen hebben met de strategie die Trump wil inzetten tijdens de impeachmentprocedure. Hij wil in het Congres herhalen dat hij de verkiezingen heeft gewonnen in plaats van Joe Biden - hoewel er sinds de verkiezingen geen enkel bewijs is gevonden dat die beweringen van Trump staaft.

Het is niet bekend wie de vertrokken advocaten zal opvolgen. Het team dat Trump bij deze tweede procedures bijstaat is niet hetzelfde als het vorige. Die adviseurs wilden niet meewerken aan de verdediging in deze zaak, waarin Trump is aangeklaagd voor opruiing. Een meerderheid van het Huis van Afgevaardigden vond dat Trump, toen nog president, een menigte had aangezet tot het bestormen van het Capitool in Washington D.C. op 6 januari.

Omdat de machtsoverdracht is geweest kan Trump niet meer worden afgezet, mocht hij schuldig worden bevonden. Als dat de uitslag is, kan hij zich niet meer opnieuw verkiesbaar stellen voor het presidentschap. Overigens lijkt vooralsnog de kans op veroordeling klein, want voor een tweederde meerderheid zijn zeventien stemmen van Republikeinen nodig. De meeste van Trumps partijgenoten in de Senaat hebben al laten weten tegen te stemmen. Afgelopen woensdag werd in de Senaat een motie van de Republikeinse senator Rand Paul, om de procedure tegen Trump te blokkeren, afgestemd.