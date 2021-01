Betogers slingeren door de straten van besneeuwd Moskou om oproerpolitie te ontwijken

Was er niet zo veel politie op de been, dan zou je kunnen denken dat er in Moskou deze zondag een wandelvierdaagse gaande is. Rond de gedeeltelijk afgezette Sadovaja-ringweg die het centrum omsluit, lopen grote groepen jongeren op stevige schoenen in optocht door de zijstraten, zonder precies te weten waarheen. Maar de dreigende politiekordons en rijen arrestatiebussen geven het tafereel een dreigend randje. De jongeren zijn afgekomen op de tweede editie van een verboden antiregeringsprotest: tegen de regering-Poetin en vóór de vrijlating van diens grootste vijand, oppositiepoliticus Aleksej Navalny.

Was het de organisatoren van team-Navalny bij de vorige demonstratie op 23 januari nog gelukt de menigte op één centrale locatie te krijgen, ditmaal heeft de politie alles uit de kast getrokken om de betoging te verhinderen. Al in de vroege ochtend zijn grote delen van het centrum van Moskou en zeven centrale metrostations afgesloten door de massaal opgetrommelde oproerpolitie. Daardoor lukt het de demonstranten niet naar de afgesproken verzamelplek te komen, het hoofdkwartier van de geheime dienst FSB op het Ljoebjanka-plein. En dus wandelen duizenden voornamelijk jonge Russen in optocht kriskras door de besneeuwde straten van de stad. Hun routes stemmen ze af via Telegram-kanalen en Twitter-accounts waarin de coördinatoren van Navalny’s team telkens nieuwe verzamelplekken doorgeven.

Soms lukrare arrestaties

Dat levert een kat-en-muis-spel op met de klaarstaande oproeragenten, die langs boulevards en kruispunten charges uitvoeren en lukraak mensen arresteren. Wanneer ze in hun ijver per ongeluk een in geel hesje gehulde gemeentewerker vastnemen, begint de toekijkende menigte te joelen en te klappen. Rond drieën werken ze hun vaste klant, Navalny’s echtgenote Joelia, in een donkerblauwe Volkswagen Transit. Sommige busjes zitten zo vol dat arrestanten nauwelijks kunnen bewegen.

De twintigjarige Dasja demonstreert voor het eerst, maar bang is ze niet. Vastberaden loopt ze met haar vriend Andrej richting de politiekordons op de Sacharov-boulevard. Die moet de menigte uit elkaar drijven en voorkomen dat die oprukt naar de gevangenis waar Navalny wordt vastgehouden en waar de straten zijn afgezet met oranje sneeuwschuivers. „Ze verspillen hun kracht door ons uit elkaar te jagen. We vinden toch wel weer een andere route. En iedereen weet waarom we hier staan”, zegt Dasja, wie achternaam bekend is bij de redactie.

Ook in andere Russische steden waar zondag gedemonstreerd werd, ging het er hard aan toe. Dat is te zien op filmpjes die druk worden gedeeld op sociale media. In Sint-Petersburg gingen agenten met tasers en wapenstokken de menigte te lijf en werd een dienstpistool getrokken. In Vladivostok achtervolgde de politie demonstranten tot op het ijs van de Amoerbaai. In Tsjeljabinsk kwam het tot hevige gevechten.

Voordeuren kapot gezaagd

Aan de demonstratie ging een lange week vooraf van gerichte repressie tegen Navalny’s entourage. Onder het mom van ‘schending van de coronamaatregelen’ tijdens de demonstratie vorige week werden zeker twintig medewerkers gearresteerd. Erg zachtzinnig gaat dat niet: voordeuren worden geforceerd of kapot gezaagd voor illegale huiszoekingen, willekeurige opponenten worden op klaarlichte dag van straat geplukt. Zo werd hoofdredacteur Sergej Smirnov van de kritische nieuwssite Mediazona zaterdag gearresteerd toen hij met zijn zoontje aan het wandelen was.

In Moskou zijn het er inmiddels zo veel, dat de cellen op de politiebureaus overlopen en arrestanten zijn overgebracht naar detentiecentra voor migranten, schreef Navalny’s advocaat Vjatsjeslav Gimadi dit weekend op Twitter. Ook in andere steden verdwenen medewerkers van Navalny’s regionale teams in politiecellen.

Niet alleen de politie, ook de rechtbanken draaien overuren. Zeker twintig prominente Navalny-medestanders, onder wie de Moskouse politicus Ljoebov Sobol, Navalny’s broer Oleg, de activistische corona-arts Anastasia Vasiljeva en Maria Aljochina van actiegroep Pussy Riot, werden vrijdag onder huisarrest geplaatst. Ze mogen hun huis niet verlaten, alleen met naaste familie en advocaten spreken en geen gebruik maken van internet en telefoon, hun machtigste wapens.

‘Lafaard’

Bij het Komsomolskaja metrostation laat Osman zijn woede op president Poetin de vrije loop. „Een lafaard is het, een dief”, foetert de witharige zestiger vanuit zijn geelwitte taxi. „In Amerika hebben ze in twintig jaar tijd wel vier presidenten gehad, maar hier blijft die ene lul-de-behanger maar zitten om het land leeg te roven”. Zelf kwam Osman twintig jaar geleden vanuit de Kaukasische deelrepubliek Ingoesjetië naar Moskou, waar hij naast zijn baan in bouw bijklust als taxichauffeur.

Vandaag heeft hij zijn auto op de stoep geparkeerd om zelf deel te nemen aan de demonstratie. Soms brengt hij gratis een demonstrant naar huis, slingerend langs de politiekordons en wegafzettingen. Hij wil net als de meeste mensen zijn achternaam niet in de krant, uit angst voor represailles.

Een uur later worden de demonstranten via de sociale media-kanalen opnieuw een andere richting uit gedirigeerd. „Eindpunt van onze mars: Komsomolplein en het plein bij de drie Stations. Laten we allemaal die kant op gaan!” Vrijwel tegelijk komt het laatste resultaat binnen van alle politie-inspanningen: ruim drieduizend arrestaties in het hele land, bijna net zoveel als bij de vorige demonstratie.