Alles wantrouwen

Het grote wantrouwen tegen de overheid spuit eruit. Moet ik zeggen: eindelijk? Dat ligt eraan: noem je de ongeregeldheden rond de invoering van de avondklok ‘rellen’, of zijn het voorbodes van een aanstaande revolutie, die te lang op zich liet wachten?

Arjen van Veelen schreef zaterdag in NRC „waren wij beschaafden maar eerder boos geweest.” Waarover? Nou, over al die corona-onzekerheid, over „100.000 zorgbanen, kapot gemaakt” en over het „uithollen van de verzorgingsstaat”. Van Veelen spreekt over „de puinhopen van tien jaar Rutte”, en dat zijn er al weer twee meer dan de puinhopen van acht jaar Paars die Pim Fortuyn het toenmalige kabinet verweet, in 2002.

Allemaal goed mogelijk. Ik neem er ook nog even de Peilingwijzer bij: forse winst voor de VVD, klein verlies voor de toch al kleine SP, bij uitstek de partij van de sterke verzorgingsstaat. Peilingen kunnen ernaast zitten, maar de grote trends zijn minder gemakkelijk te missen. Zou het kunnen, dat het plotse ‘wantrouwen’ dat naar buiten komt veel minder plechtige geloofsbrieven kent dan wordt gesuggereerd?

Dit weekend relatief weinig onrust. Oorzaak: de snijdende oostenwind?

En wat zijn de effecten wereldwijd van 4 jaar Trump, de voormalige Amerikaanse president, die de facto de machtigste man ter wereld was? Deze man heeft met zijn ‘grote wantrouwen’ jegens alle feiten en zijn gebruik van ‘alternatieve waarheden’ het giftige voorbeeld gegeven. Neem alleen zijn weerzin tegen het Amerikaanse overheidsapparaat, waarvan hij zelf toevallig ‘head of state’ was.

Zijn invloed reikte rechtstreeks tot aan Brazilië (Bolsenaro), en is ook in Europa goed detecteerbaar. In Nederland zijn de PVV en Forum voor Democratie z’n meest directe vertegenwoordigers. Maar ook daarbuiten bloeit de alternatieve waarheid. Wat is het na-ijleffect van deze voormalige president, die wantrouwen tot een verdienmodel heeft omgebouwd, en de chaos rekent tot zijn natuurlijke habitat? Trump is radioactief en ook Nederland is geen stralingsvrije zone. Zonder Trump rest ons het nieuws over corona. ‘Wantrouwen loont’, is Trumps motto. ‘Wantrouwen plus geweld’ loont nog meer.

Copy-paste, overgewaaid naar hier, maar wel hartstochtelijk gevoeld. Hoe inspirerend is het niet wanneer de president zelf voorstelt geen mars dóór, maar náár de instituties te ondernemen, gewapend en wel?

Ik twijfel bijvoorbeeld niet aan Rutte’s democratische gezindheid, hoewel de man op dit moment werkelijk van alles de schuld krijgt, met terugwerkende kracht. Het bevalt me niet, die plotse eendracht, ook in de kwaliteitspers.

Alle ‘beschaafde mensen’ zijn ineens tegen Rutte. En ook best een beetje boos. Wantrouwen is een heerlijk ding. Jij wordt er slimmer van, jij doorziet wat anderen nog moeten ontdekken. Wantrouwen is een zelffelicitatie. Het kost minder dan vertrouwen, en het staat geraffineerd.

Stephan Sanders schrijft elke maandag op deze plek een column.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 1 februari 2021