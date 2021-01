Nederlandse sensatie achter het schaakbord in Wijk aan Zee

Het was lang wachten, maar 36 jaar nadat Jan Timman in 1985 het prestigieuze schaaktoernooi in Wijk aan Zee had gewonnen – destijds nog het Hoogovenstoernooi en nu het Tata Steel-toernooi – kwam er zondag eindelijk een nieuwe Nederlandse winnaar. En het was niet Anish Giri (26), al jaren behorend tot de wereldtop, het hele toernooi in de kopgroep en aan het begin van de laatste ronde alleen koploper. Het werd tot ieders verrassing Jorden van Foreest (21) – met een veel lagere rating dan Giri – die het grootste succes in zijn loopbaan behaalde.

Na de laatste speelronde deelden ze de koppositie, met een score van 8,5. Vroeger zouden ze samen tot winnaar zijn uitgeroepen, maar sinds een paar jaar moet er in zo’n geval een tiebreak van vluggertjes worden gespeeld.

Armageddon

Een Nederlandse finale, daar hadden veel schaakliefhebbers lang niet van durven dromen. Eerst twee gewone blitzpartijen met vijf minuten bedenktijd per persoon plus drie seconden extra na iedere zet. Die eindigden in remise, na sterk spel van beide kanten. Vervolgens moest de beslissing vallen in een Armageddon-partij: wit krijgt een minuut extra bedenktijd, maar een remise telt als winst voor de zwartspeler. Giri speelde met wit.

Het werd een krankzinnig spektakel. Om de beurt kwamen ze gewonnen te staan. Stukken vlogen over het bord en moesten snel weer rechtgezet worden. Tegen het eind stond Giri – met een stuk meer – gewonnen, maar toen maakte hij een blunder en even later overschreed hij de tijd. Een pijnlijker manier om de toernooiwinst te missen is er bijna niet. Toen het voorbij was zei Van Foreest: „Hij speelde beter, maar ik speelde sneller.”

Het was toch al een zwaar weekeinde geweest voor Giri. Zaterdag had hij zijn eerste eindzege bij het ‘Wimbledon van het schaken’ al bijna binnen kunnen halen door te winnen van Alireza Firouzja (17). Tegen het grote Iraanse talent, door velen gezien als een toekomstige wereldkampioen, kwam Giri kwam duidelijk gewonnen te staan. Menigeen zou in Firouzja’s positie het bijltje erbij neer hebben gelegd, maar de Iraniër schepte uiterst handig de grootst mogelijke problemen voor Giri en sleepte een remise uit het vuur. „Het is een mirakel dat ik niet verloren heb”, zei Firouzja na afloop. „Ongelofelijk dat ik het verknoeide, maar die dingen gebeuren soms”, zei Giri.

Drie achtervolgers

Voor de laatste ronde stond Giri daardoor maar een half punt voor op drie achtervolgers: Van Foreest, Firouzja en de winnaar van vorig jaar in Wijk aan Zee, de Amerikaan Fabiano Caruana. Giri had zwart tegen de Spanjaard David Anton. Zijn plan: solide spelen, maar wel met de mogelijkheid om met een oogje op zijn achtervolgers op winst te kunnen gaan spelen als het nodig was. Maar van dat laatste kwam het niet.

Van Foreest, heel het toernooi al sterk spelend en dit jaar de grote verrassing in Wijk aan Zee, versloeg in een spectaculaire partij de Zweed Nils Grandelius. Hij offerde een pion, een stuk, daarna een toren tegen een loper en aan het eind nog een stuk om met hulp van zijn koning, die het hele bord over was gelopen, de tegenstander mat te zetten. Ondertussen had Giri het moeilijk tegen Anton, maar met geduldig en voorzichtig spel wist hij de partij te redden: remise.

Op de website van het toernooi gaf zijn vrouw Sopiko Guramishvili commentaar, met de Amerikaanse grootmeester Robert Hess. Ze kon lang neutraal blijven, maar bij de tiebreak lukte dat niet meer. „Wie denk je dat zenuwachtiger is, Anish, Jorden of ik?”, vroeg ze aan haar co-commentator. Even later, voor de grap, maar toch ook gemeend: „Ik zie daar op het podium een prachtige trofee staan. Die wil ik in mijn huis.” En tijdens een van de vluggertjes: „Anish, doe een zet, je hebt nog maar elf seconden!”

Van Foreest zei na afloop dat hij er aan het begin van het toernooi er geen moment rekening mee had gehouden dat hij het kon winnen. Hij leek er beduusd van en zei ook dat hij niet verwachtte dat hij zo’n succes snel zou herhalen. Maar wie weet? Hij is de afgelopen jaren steeds sterker en veelzijdiger geworden.

Rating boven 2700

In het belangrijkste toernooi ter wereld – afgezien van het tweejaarlijkse kandidatentoernooi om de wereldkampioen te mogen uitdagen – eindigde Van Foreest een punt boven wereldkampioen Magnus Carlsen, die zijn optreden in Wijk aan Zee dramatisch noemde. Van Foreests live rating kwam door zijn eindzege boven de 2700. „Dan hoor je bij de club’’, zei hij zelf. Ter vergelijking: met een live rating van 2776 is Giri nu zevende van de wereld op de live ratinglijst.

Met zijn 21 jaar is Van Foreest niet de jongste winnaar ooit. Dat is zevenvoudig winnaar Carlsen, die in 2008 op zijn zeventiende het toernooi voor het eerst won.

Deze editie van het Tata Steel-toernooi – vanwege coronamaatregelen gespeeld in een lege sporthal in Wijk aan Zee, zonder de honderden amteurs en zonder ‘challengers’ groep – was een overwinning van de jeugd. Met als winnaar Van Foreest en ook sterk presterende tieners als Firouzja en de Rus Andrei Jesipenko (18), die de derde plaats deelden met Caruana.