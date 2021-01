Zin in geweld

Met een mondkapje op zijn kin neemt mijn vader de cadeaus voor zijn tachtigste verjaardag in ontvangst. Ik geef hem een pyjama. Later dit jaar zullen we nog een reis door Groningen maken langs de dierbare plaatsen van zijn jeugd, voor nu moet hij genoegen nemen met een pyjama. Wel van drie lagen katoen zo dun en zo licht als spinrag – je slaapt erin als in de moederschoot. Zaterdag doet hij ’m pas aan, ‘want dan gaat de oude in de was’.

Ik zit op zijn bank, eet taart en lees wat hij leest. Eerst De Stentor. Het is dinsdag, ‘Avondkloktuig weer aan het rellen’ kopt de krant als opmaat naar vijf pagina’s alarmistisch proza, woedende commentaren, columns en brieven, plus twee pagina’s over de rellen op Urk in het regiokatern. De vlammen slaan eruit, uit De Stentor. En dan hebben we De Telegraaf nog niet gehad. ‘Reltuig slaat opnieuw toe’, gevolgd door vijf pagina’s oorlogsretoriek.

„Geen wonder dat je steeds rechtser wordt”, zeg ik tegen mijn vader. „Tegen de tijd dat je dit uit hebt, ziet heel Nederland eruit als Sarajevo.”

„De mariniers eropaf”, zegt hij, „net als toen met de Jantjes”.

„Je was zelf een soort Damslaper.”

„Ja”, zegt hij vergenoegd, „ik was heel erg links, ja. Ik ben zelfs nog gewond geraakt toen ik onder een dranghek terecht kwam. In Nordhorn, bij een demonstratie tegen de komst van Adolf von Thadden, een ultrarechtse figuur die een toespraak kwam houden. Ik was de enige gewonde.”

Mijn vader, van antifa naar de lange lat. Non sum qualis eram – ik ben niet wie ik was. Voortschrijdend inzicht, noemt hij het. Een ouderdomskwaal, zeg ik. Nog een paar jaar erbij, opper ik, en hij eindigt als Prosper Ego, de reactionaire oprichter van het Oud-Strijders Legioen, een grimmige figuur met een sprookjesachtige naam.

Een deel van de avondklokrellen is te verstaan als opgehoopte energie die een uitweg zoekt. De arena’s waar het immanente geweld zich gewoonlijk ontlaadt zijn gesloten of na negenen ontoegankelijk: de sportscholen, de voetbalstadions en de straten na sluitingstijd van cafés en discotheken. All work and no play makes Jack a dull boy. „Ik voelde me machtig in die groep”, tekende NRC-verslaggever Frederiek Weeda in de rechtbank op uit de mond van een van de relschoppers. „Alsof we met een leger tegenover een ander leger stonden.”

Zinloos geweld wordt voorafgegaan door zin in geweld, zei dichter Arjan Witte eens, en wie zich daarover verbaast, heeft een blinde vlek voor een fundamenteel onderdeel van de menselijke natuur. Toen Utrechtse voetbalhooligans eens de bestuurskamer van de lokale FC bestormden na weer een verlies, verzuchtte toenmalig burgemeester Annie Brouwer-Korf in een praatprogramma: „Hoe krijg je die agressie er nou toch uit…”

„Niet, Annie”, zei ik tegen het televisiescherm.

„Ontremd”, noemde een officier van justitie de rellen op het Museumplein. De ontremming beperkt zich niet langer tot hooligans maar strekt zich uit over een militante belangengroepering als de Farmers Defence Force, extreem-rechtse facties en complotdenkers van allerlei slag. De oorlogsmetaforen en de strijdheroïek van Wilders en Baudet jagen het bloed op en vergroten de appetite for destruction. Het idioom van elitehaat, volksverraad en rechtvaardige wraak begint te gisten in de verhitte koppen van anti-overheidsactivisten en complotdenkers.

In het Dreigingsbeeld Terrorisme van eind vorig jaar werd de ultraconservatieve uitgeverij De Blauwe Tijger expliciet genoemd als risico. De uitgeverij is losjes aan Forum voor Democratie gelieerd en fungeert als doorgeefluik voor anti-overheidspropaganda, nepnieuws en complottheorieën, samen een voedingsbodem voor mogelijk geweld.

Onze verontwaardiging over de avondklokrellen zullen we derhalve moeten opsplitsen in één deel dagelijkse opwinding over stompzinnig vandalisme en twee delen diepgaander bezorgdheid over radicale stromingen die geweld beschouwen als een voortzetting van hun opvattingen met andere middelen.

Tommy Wieringa schrijft elke week op deze plek een column.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 30 januari 2021