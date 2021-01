‘Zeker 200.000 inwoners CAR gevlucht in twee maanden tijd’

Zeker 200.000 inwoners van de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR) zijn de afgelopen twee maanden op de vlucht geslagen voor de burgeroorlog in het land. Dat meldt de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, UNHCR, vrijdag. Het geweld in het land is naar aanleiding van de presidentsverkiezingen in december vorig jaar opnieuw opgelaaid.

Ongeveer de helft van de mensen die huis en haard verlieten, vluchtte naar elders binnen de landsgrenzen. Zeker 92.000 vluchtelingen zijn de grens overgetrokken naar buurland Democratische Republiek Congo (DRC). De overige 13.000 gevluchte inwoners zijn de grenzen naar Tsjaad, Kameroen en de Democratische Republiek Congo overgestoken. Voor zover bekend bij de UNHCR verkeren vluchtelingen in de DRC „in erbarmelijke omstandigheden” en bevinden zich in „afgelegen, moeilijk bereikbare gebieden”, zonder dak boven hun hoofd.

Voor veel vluchtelingen dreigen water- en voedseltekorten. „Ze zijn afhankelijk van het vangen van vis en van wat de lokale dorpelingen kunnen missen”, aldus de UNHCR. „Helaas beschikken de gastgemeenschappen in deze afgelegen gebieden over uiterst beperkte middelen.” De vluchtelingenorganisatie vreest bovendien voor de verspreiding van het coronavirus en andere infectieziekten vanwege gebrek aan sanitaire voorzieningen.

De burgeroorloog in de Centraal-Afrikaanse Republiek ving aan in 2012. Rebellen van de islamitische Séléka-beweging pakten de wapens op tegen de toenmalige president François Bozizé, die ze in 2013 wisten te verdrijven. De oorlog draait vooral om religieuze en etnische geschillen, maar ook over het eigenaarschap van de dure grondstoffen die de republiek rijk is, zoals goud, diamanten en uranium. De verschillende vredesovereenkomsten die de afgelopen jaren werden getekend, leidden geen van alle tot een einde aan het geweld. De oorlog bracht tot nu toe honderdduizenden vluchtelingen voort.