Wie komt er nog door de ballotage van 4 en 5 mei?

Deze week bleek dat Joodse organisaties de 4 mei-lezing door schrijver Abdelkader Benali hebben gecanceld. Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) ging voorop, het Centraal Joods Overleg liep er schoorvoetend achteraan en het Nieuw Israëlietisch Weekblad (NIW) juichte als cheerleader het hele lasterproces toe, waarna Benali niets anders kon doen dan zich terugtrekken. Onterecht, zoals Yasha Lange, Natascha van Weezel en ik deze week al in een ingezonden brief in NRC schreven.

De reden was Benali’s vermeende antisemitisme. Hij bleek niet van onbesproken gedrag, niet vrij van elke smet, was geen heilige geweest. Zijn sociale media-tijdslijnen en andere teksten werden ongeveer tot aan zijn profielwerkstuk doorgelicht en jawel hoor, daar kwamen zo nu en dan echt wel wat lelijke woorden naar voren. Hij had wel eens een rellerige cartoonist voor nazi uitgemaakt – de man bleek nazaat van kampslachtoffers. Wist Benali veel. Hij had wel eens geroepen dat er zoveel Joden in Amsterdam-Zuid wonen. Nou, die grap heb ik ook wel eens gemaakt, maar als Benali het zegt, klinkt het net anders.

Het CIDI, destijds onder leiding van de hoofdredacteur van het NIW, bleek al sinds de Gaza-oorlog in 2014 een ‘dossier’ bij te houden van Benali’s uitspraken. Zo wilde het hem op heterdaad kunnen betrappen. Hierbij maakte het dankbaar gebruik van de redactie van GeenStijl, die immer oplettend en behulpzaam is zodra het over auteurs met een Marokkaanse achtergrond gaat. Die willen heus wel even helpen om meneer door de molen te halen.

GeenStijl was trouwens in het nieuws deze week. De site toonde zich zowaar behulpzaam door geld in te zamelen voor de Bossche onderneemster wier Primera-winkel werd vernield. Die inzameling ging pas echt goed lopen toen GeenStijl unilateraal de daders van de avondlijke rellen als „voornamelijk jongeren van Marokkaanse komaf” bestempelde. Een detail, dat overigens verloren ging in het gejubel over al die menslievendheid van de roze site.

GeenStijlers lijden aan zeer selectief geheugenverlies; ze waren alweer vergeten hoe de Urker gemeenschap de eigen GGD-teststraat in de fik stak. Nee, afkomst moet je altijd benoemen. In de woorden van de reaguurders wier uitwerpselen GeenStijl dolgraag afdrukt, waren de daders overduidelijk „inteelt-volk uit het Rifgebergte”. En voor de slachtoffers van dat geweld trekken GeenStijl-volgers graag de portemonnee.

Ook de hoofdredacteur van de Joodse krant, de mevrouw die eerder die week zo woedend was geworden over Benali’s opmerkingen, verklaarde zo vrolijk te worden van de inzamelingsactie. Zij had kennelijk geen probleem met de haatzaaiende context, want die was tegen een andere minderheid gericht. Tja, als je je al de hele dag boos maakt over antisemitisme, is het misschien ook wat veel gevraagd om je daarna ook nog op te winden over discriminatie en online-haat tegen andere bevolkingsgroepen.

Het probleem is dat de antisemitisme-radar bij deze mensen op cruciale momenten hapert. Ik betwijfel of deze zelfbenoemde representanten van Joods Nederland antisemitisme zouden herkennen wanneer het voor hun neus staat. Zou zo’n zelfde dossier als ze voor Benali hadden aangemaakt ook bestaan voor Thierry Baudet? Nee natuurlijk, want Baudet was tot voor kort best salonfähig in Joods Nederland – ook ver nadat duidelijk werd hoe welig het échte antisemitisme in zijn achterban tiert. Hij kreeg lange tijd wél het voordeel van de twijfel. De opmerkingen over de Holocaust uit die hoek konden wél worden afgedaan als grapjes.

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei lijkt vanaf dit jaar een nieuwe ballotagecommissie te hebben: conservatief-rechtse Joden die, in samenwerking met GeenStijl, elke spreker uitgebreid zullen doorlichten en ons garanderen dat die spreker zuiver is en in zijn hele oeuvre honderd procent politiek correct is. Ik vraag me af welke spreker nog koosjer bevonden kan worden. Ik vraag me af of er überhaupt wel een schrijver te vinden is die zich aan dit antecendentenonderzoek wil blootstellen.

Rosanne Hertzberger is microbioloog.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 30 januari 2021