Wat moet je doen als ze echt dood wil?

Elvire wil euthanasie. Meerdere traumatische gebeurtenissen en een onherstelbaar beschadigde relatie met haar kinderen maken haar psychisch lijden ondraaglijk – vinden ook de Vlaamse artsen die ze consulteerde. Maar ze stelden een voorwaarde: ze zal op schrift moeten stellen wat haar beweegredenen zijn, mochten haar kinderen dat ooit willen weten. Zelf is ze analfabeet, dus ze zal daar iemand voor moeten vinden. Gedurende drie dagen aan zee vertelt ze daarom over haar leven aan twee verslaggevers van de VRT, die er een podcast over zullen publiceren, en iemand die van haar verhaal een boek maakt. Maar als de drie het verhaal horen, doemen hun eigen ethische vraagstukken op. Moeten ze ex-man en kinderen niet tóch inlichten? Gaat het journalistieke principe van hoor- en wederhoor hier op? Is het medemenselijk om in te grijpen, of juist niet? Zware kost, maar zó invoelend gemaakt.

Drie Dagen Psychologie 4 afl. van ca. 30 min. Radio 1 / VRT

Nieuwsbrief NRC De Podcastclub Een kijkje in onze podcastkeuken en de beste luistertips van NRC en anderen. Inschrijven

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 30 januari 2021