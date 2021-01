Vitesse-RKC Waalwijk eindigt in gelijkspel: 1-1

Vitesse is er zaterdagavond niet in geslaagd de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk te winnen. De nummer 3 van de Eredivisie kwam in de eigen Gelredome niet verder dan 1-1.

Riechedly Bazoer bracht Vitesse in de 71e minuut aanvankelijk op voorsprong; hij leek de bal voor te geven, maar zijn schot met links vanaf de linkerflank ging over keeper Kostas Lamprou in het Waalwijkse doel. Vier minuten later maakte Richard van der Venne echter al gelijk met een uithaal in de bovenhoek.

Vitesse had de afgelopen twee thuiswedstrijden - tegen FC Utrecht en FC Groningen - nog met 1-0 gewonnen. Woensdag verloor Vitesse met 4-1 van VVV-Venlo, waar Georgios Giakoumakis vier keer scoorde. Zondag staan twee toppers op de agenda: AZ neemt het op tegen Ajax en Feyenoord speelt tegen PSV. (ANP)