Verrassing

De dag was grauw, de rellen waren volop in het nieuws. Het voelde allemaal eventjes uitzichtloos, en zwaar op mijn schouders.

Ik stapte een gebouw binnen en zag daar plots bemoedigende woorden staan: Houd vol.

Wat een mooi gebaar!, dacht ik, en ik voelde me meteen wat lichter.

Totdat de persoon voor mij doorliep en de rest van de zin zich aan me toonde: ...doende afstand!

