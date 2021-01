Streng ingrijpen! Klinkt goed. Kiezerswillen het. De schade komt later wel

Kliekvorming: het is niet altijd wat het lijkt. Pieter Omtzigt beklaagde zich vorige week over ‘de Haagse kliek’. Kabinet en Kamer, en kabinet en media, spannen volgens hem te vaak samen, zodat het ontbreekt aan tegenmacht.

„Er is iets fundamenteel mis”, zei het CDA-Kamerlid.

Nu had je mensen, ook CDA’ers, die dit overdreven vonden. Zelf dacht ik: maar helemaal onzin is het zeker niet. Zoals iemand met lange Haagse ervaring, werkzaam in een coalitiepartij (niet het CDA), het omschreef: we zitten hier zo dicht op elkaar, je hebt altijd het gevaar van groepsdwang.

Toch veranderen er dingen: vergeleken met dertig jaar geleden, toen ik ook verslag deed van politiek, is de verhouding van journalisten met ministers veel professioneler (en zijn jonge verslaggevers veel beter). Tegelijk is de verhouding van de Kamer met het kabinet amper gewijzigd: de gedetailleerde regeerakkoorden die toen werden gesloten, worden nog steeds gesloten – zodat een Kamermeerderheid haar controlerende taak consequent inperkt.

Alleen: dit heeft, vermoed ik, ook met iets anders te maken – de Hollandse hang naar consensus. Een nationaal verlangen dat altijd weer de kop opsteekt – ook deze week rond de rellen tegen de avondklok.

Aanvankelijk wilden de partijen op de uiterste rechterflank, PVV en FVD, die maatregel niet accepteren. Nadat de Kamer de avondklok goedkeurde schreef FVD dat het zich „blijft verzetten tegen deze absurde, vrijheidsbeperkende maatregel”. De PVV op Urk zou er „alles aan doen (-) dat deze maatregel op Urk niet gehandhaafd wordt”.

Maar toen er vanaf zaterdag rellen van kwamen, om te beginnen op Urk, waar een teststraat in brand ging, was PVV-voorman Wilders er als de kippen bij om zich tegen de relschoppers te keren. Hij vroeg in Kamer urenlang kansloos voor de inzet van het leger.

Hij was niet de enige die zich enorm tegen de relschoppers keerde. Farmers Defence Force (FDF), sinds 2019 bekend van intimiderende acties richting politici, bood aan trekkers tegen relschoppers in te zetten. Supporters van FC Den Bosch, twee jaar terug in het nieuws wegens racistische spreekkoren tegen een Excelsior-speler, wilden graag helpen. Ook Marco Kroon, de gehavende oorlogsheld, was beschikbaar. „Mijn handen jeuken”, schreef hij op een later verwijderde Facebook-post.

Zo waren talrijke mensen en groepen bereid zich aan te sluiten bij de repressie van de relschoppers. Het naoorlogs verzet in massale staat van paraatheid. Ook dat is Hollandse kliekvorming: als hier iets verkeerd is gegaan, wil iedereen benadrukken dat ze altijd aan de goede kant hebben gestaan.

Nu viel me wel op dat de Nationale Politie al ruim vóór de rellen zinspeelde op streng ingrijpen.

Zo verscheen vorige week donderdag, daags nadat de Kamer instemde met de avondklok, korpschef Henk van Essen in Op1.

Hij vertelde dat zijn agenten vorig jaar de instructie hadden dat ze na een overtreding van een coronaregel waarschuwden en „pas weken later” eventueel een verbaal uitschreven.

Maar dit keer zou het anders gaan, zei Van Essen. Iedereen werd meteen op de bon geslingerd. „We moeten beseffen dat het nu ernst is.”

Het interessante is: de politie benadrukt al jaren vooral het belang van ‘deëscaleren’. Het conflict niet opzoeken, het conflict voorkomen. Contact leggen, contact houden. Tussen de mensen, niet tegen de mensen. Dat soort taal. Dat soort denken.

Ik vroeg oude politiecontacten nog even of ik iets gemist had, maar zij zeiden ook: Van Essens woorden waren nogal verrassend.

Want je kon niet zeggen dat de avondklok onomstreden was. PVV en FVD waren vorige week tegen, maar D66 eerder deze maand ook nog. En vorig jaar november vrijwel het hele kabinet, inclusief bewindslieden van VVD en CDA, zoals minister van Justitie Ferd Grapperhaus.

Als politici oproepen tot verzet tegen beleid dat de Kamer heeft goedgekeurd, valt daar weinig begrip voor op te brengen. Voor relschoppers nog minder.

Maar je dacht wel: is het niet vragen om moeilijkheden als je ineens heel streng bent inzake de coronamaatregel die van alle maatregelen de meeste politieke weerstand opriep?

Bestuurlijk Den Haag had er deze week duidelijk geen oren naar. Daar wilden ze vooral law and order uitstralen.

Na de rellen in Amsterdam en Eindhoven, bestreden met waterkanonnen en politiepaarden, liet Grapperhaus zondag weten dat er „terecht hard was opgetreden”. Rutte volgde maandag.

En de burgemeester van Eindhoven, John Jorritsma, sprak zondag én maandag van „burgeroorlog”. Die dacht blijkbaar: olie op het vuur, alsof dat helpt.

Maar het is bekend: harde taal en streng ingrijpen doen het electoraal altijd goed. Polarisatie in campagnetijd werkt aantoonbaar: kiezers hebben daders en vijanden nodig. Zonder wrijving geen glans.

Alleen: wat bereik je ermee?

Geen opponent van het coronabeleid laat zich overtuigen door een waterkanon. Dat deëscalatiemodel van de politie gaat niet voor niets al zo lang mee.

Zoals de voorganger van Henk van Essen, Erik Akerboom, nu hoofd AIVD, twee jaar terug op deze pagina zei: „Achter alle polarisatie zit angst, en onze taak is: angst zoveel mogelijk wegnemen.”

Er komt bij dat streng ingrijpen ook bestuurlijk zelden goed uitpakt. Marcel Haenen onthulde vorige week in NRC het effect van Grapperhaus’ vorige strenge ingreep: de vorming, na de liquidatie van advocaat Derk Wiersum, van een speciaal rechercheteam voor de „jacht op criminele kopstukken”.

Het heeft twee jaar later tot nul aanhoudingen en vooral ruzie tussen recherche-eenheden geleid: ze vechten om de beste rechercheurs, en kenners vrezen herhaling van de IRT-affaire in de jaren negentig.

Ook toen wilde de minister van Justitie streng ingrijpen tegen oprukkende zware misdaad, ook toen liep het stuk op ruzie in de politie. Het eindigde in een parlementaire enquête die een drievoudige crisis in de rechtsstaat constateerde.

Inderdaad: waar kennen we die term van. Het Toeslagenschandaal is misschien wel het beste voorbeeld van het overschatte effect van steeds strenger overheidsingrijpen. Diverse malen werd besloten tot harder optreden tegen misbruik van uitkeringen, want verontruste kiezers wilden dit graag. Vervolgens werden duizenden levens onterecht van staatswege verruïneerd en bleef de rechtsstaat gebutst achter, waarna de meeste kiezers wilden dat het kabinet aftrad.

Je kon je achteraf goed voorstellen dat de avondklok gezien de Britse coronavariant onvermijdelijk was. En dat zoveel mensen, zeker getroffen winkeliers, zich mateloos ergerden aan de relschoppers en hun vernielingen, was volmaakt logisch.

Maar het punt blijft: overheden en kiezers hebben er uiteindelijk niets aan als je tegenstanders van het beleid zó hard aanpakt dat ze worden bevestigd in hun weerzin tegen de overheid.

Het kan de ergernis van kiezers wel even verzachten, maar op langere termijn koop je er niets voor.

Verstandige politiek is soms: tegen de nationale consensus ingaan. Tegen de hele kliek zeggen: maar wat u, kiezers, wilt werkt gewoon niet. Dat doet de politie in de praktijk al zo lang met dat deëscalatiemodel.

En je kunt je na deze week afvragen, nu corona en de campagne samenvallen, of het echt zo verstandig is om er een paar kiezers bij te winnen met retoriek over streng ingrijpen – en maar te zien hoe groot later de schade blijkt te zijn.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 30 januari 2021