Schotse dj en producer SOPHIE overleden

De invloedrijke dj en producer SOPHIE is zaterdag op 34-jarige leeftijd overleden. Ze kwam in haar woonplaats Athene om bij een „plots ongeval”, heeft haar management in een verklaring laten weten aan Britse muziekmedia, waaronder NME. De in Schotland geboren muzikant werd geroemd om haar grensverleggende autonomie en haar invloed op de muziekwereld.

Lange tijd hield SOPHIE haar identiteit voor de buitenwereld verborgen. Pas in 2017 liet ze zich aan de buitenwereld zien in de clip van It’s Okay To Cry. „Aanvankelijk vond ik het prima om de muziek voor zichzelf te laten spreken, maar het probleem is dat mensen zelf van alles gaan invullen”, zei ze daar een jaar later over in een interview met DJ Mag. „In zekere zin was ik daar blij mee; het levert enige privacy op. Aan de andere kant wil je misschien op sommige aspecten wat meer invloed kunnen uitoefenen.” Ze doelde daarmee onder meer op het feit dat er gespeculeerd werd over haar geslacht. In haar clip trad ze naar buiten als transgender vrouw.

Grensverleggend

Het werk van SOPHIE was (zeker in het begin van haar loopbaan) soms zoet, dan weer poëtisch of onverbiddelijk hard. In 2018 bracht ze haar eerste album uit, Oil Of Every Pearl’s Un-Insides. Daarop was „catchy computerpop” te horen, „maar ook harde, ruwe en verstoorde beats”, schreef muziekrecensent Rolinde Hoorntje destijds in NRC. De plaat werd over de linie goed ontvangen. DJ Mag beschouwde dat als het beste album van het jaar en ze werd genomineerd voor een Grammy Award in de categorie Dance/Electronic.

Zoals zijzelf probeerde vrijheid te vinden in haar (gender)identiteit, vervaagde ze muzikaal de grenzen tussen genres. Ze zei daar in het interview met DJ Mag ook aan te hechten. „Ik vind het heel belangrijk om van dat binarisme af te raken en niet het gevoel te hebben dat je een ‘raar’ persoon bent omdat je ‘rare’ muziek maakt.”

De laatste jaren deed SOPHIE als artiest meerdere keren Nederland aan. Ze trad onder meer op op Lowlands, Amsterdam Dance Event en Best Kept Secret. Ook schreef ze voor Madonna mee aan het nummer Bitch I’m Madonna. Artiesten en muziekjournalisten beschouwen haar werk als zeer invloedrijk voor de hele popindustrie. Hoe SOPHIE om het leven is gekomen, heeft haar management niet toegelicht.