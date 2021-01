‘Politie, OM en rechtspraak willen samen 850 miljoen euro extra’

De politie, het Openbaar Ministerie en de rechtspraak vragen gezamenlijk om 850 miljoen euro extra van een toekomstig kabinet om bestaande tekorten in te lopen. Dat is volgens bestuurders van de drie organisaties nodig om hun positie in de rechtsstaat te handhaven, zo zeggen zij in een interview met dagblad Trouw. De organisaties zouden kampen met personeelstekorten, achterstanden in bijscholing en verouderde ICT-systemen.

Zo komt de rechtspraak tweehonderd rechters tekort. De politie heeft er op lange termijn 3.500 extra medewerkers nodig. Daardoor zou de werkdruk bij de verschillende organisaties te hoog zijn, zeggen Gerrit van der Burg, voorzitter van het college van procureurs-generaal van het OM, Hanneke Ekelmans, lid van de korpsleiding van de politie en Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak.

De tekorten leiden ertoe dat opsporingsonderzoeken vertraging kunnen oplopen en aangiftes langzamer kunnen worden behandeld, zegt Ekelmans. De rellen van de afgelopen dagen zouden deze problemen extra zichtbaar maken omdat er nog meer van de politie gevraagd wordt. Naves wijst erop dat burgers ook langer op vonnissen van de rechtbank moeten wachten.

Volgens de drie bestuurders komen de huidige tekorten door bezuinigingen tijdens de vorige economische crisis. „En de rekening van die bezuinigingen betalen we nu nog”, aldus Naves. „We missen een solide basis, hebben financiering nodig die niet afhankelijk is van de pieken en dalen van de economie.” Nu er vanwege de coronacrisis waarschijnlijk opnieuw bezuinigd zal moeten worden, roepen zij een nieuw kabinet op om ditmaal niet te korten op de politie, het OM en de rechtspraak.