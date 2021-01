‘Ontsnapte’ tbs’er uit kliniek Eindhoven na 3 dagen opgepakt in Zeeland

Een tot tbs veroordeelde man die donderdag na een verlof niet terugkeerde naar de kliniek in Eindhoven waar hij verblijft, is zaterdagmiddag aangehouden in een woning in Vlissingen. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Eerder op de dag berichtte De Telegraaf dat de man uit Vlissingen afkomstig is. In wiens huis hij is aangehouden, is niet bekendgemaakt.

De man verblijft in de kliniek Woenselse Poort. Donderdag had hij een onbegeleid verlof, waarna hij niet op het afgesproken tijdstip terugkeerde in de kliniek. De kliniek heeft vervolgens de politie op de hoogte gesteld, waarop het Fugitive Active Search Team (FastNL) van de politie naar hem op zoek ging.

Over de identiteit van de man is weinig bekend. Volgens een woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) zat hij in de kliniek „in het kader van tbs met voorwaarden”. Dat is een ‘lichte’ vorm van tbs waarbij een veroordeelde zich onder meer psychiatrisch moet laten behandelen en geen drugs en alcohol mag gebruiken. Mensen met tbs met voorwaarden worden niet gedwongen opgenomen in een tbs-kliniek, maar verblijven wel vaak in een verslavingskliniek of een forensisch psychiatrische kliniek zoals Woenselse Poort.

Onveilige situaties

Een woordvoerder van Woenselse Poort stelt dat de ‘ontsnapte’ man zelf gekozen heeft voor opname in de kliniek. Eerder op zaterdag schreef onder meer De Telegraaf dat de man vuurwapengevaarlijk was, maar daar is volgens de Woenselse Poort geen sprake van. De woordvoerder van de kliniek benadrukt dat mensen die zo gevaarlijk zijn, geen onbegeleid verlof krijgen.

De Woenselse Poort kwam enkele jaren geleden ook in het nieuws, toen er onveilige situaties waren ontstaan voor zowel de medewerkers als de bewoners. Er was onder meer sprake van intimidatie en verbale en fysieke agressie door bewoners. Ook werd er op grote schaal soft- en harddrugs gebruikt, was het toezicht gebrekkig en waren er liefdesrelaties ontstaan tussen personeel en cliënten in de kliniek. Toenmalig staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Klaas Dijkhoff (VVD) moest uiteindelijk ingrijpen.