Honderden boze fans Olympique Marseille bestormen trainingscomplex

Zo’n driehonderd fans van Olympique Marseille hebben zaterdagmiddag het trainingscomplex van de Zuid-Franse club bestormd. Dat melden lokale media zoals La Provence. Buiten het complex is brand gesticht en binnen heeft iemand de tekst „Vous êtes dégueulasses” (jullie zijn walgelijk) op stoelen gespoten.

Volgens Franse media staken de relschoppers vuurwerk af en is er met hekken en flessen gegooid. De spelers van de club waren aanwezig in het trainingscomplex en hebben zich verscholen in de kleedkamers. De politie moest in groten getale uitrukken om de rust te doen wederkeren bij het complex. Hierbij werd traangas ingezet en raakten vier agenten lichtgewond. Er zijn tot dusver 25 relschoppers opgepakt.

De fans reageerden naar alle waarschijnlijkheid op de tegenvallende resultaten van de club. Olympique heeft de afgelopen vier wedstrijden verloren en is daarmee in korte tijd afgegleden van de top naar de zesde plaats in de Ligue 1. Ook zouden fans ontevreden zijn over de Parijse topman van de club Jeacques-Henri Eyraud. Hij zou geen goede relatie onderhouden met de fans en de spelersgroep.

Olympique Marseille zou later op zaterdag spelen tegen Rennes, maar deze wedstrijd is volgens sportkrant L’Équipe uitgesteld vanwege de rellen bij het trainingscomplex.

Beelden van de rellen in Marseille.