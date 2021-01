Hoe je het leven zou moeten leven

Van zelfhulpboeken tot adviesrubrieken: we willen altijd weten hoe we het leven zouden moeten leven. Hoe we kinderen opvoeden, werk leuk houden, goed slapen, etcetera. De impliciete belofte ervan – ik ga dit lezen en dan word ik een beter, gelukkiger mens – is vaak onweerstaanbaar. De podcast Life Kit past in dat rijtje, maar gelukkig wel no-nonsense, met specifieke tips over relevante onderwerpen als hoe je gewoontes aanleert, moeilijke beslissingen neemt of meer ontspant en minder werkt. Net als al die boeken en rubrieken gaat Life Kit je leven heus niet veranderen, maar de kans is wel groot dat er een tip bij zit waar je echt iets aan hebt. En met twee à drie afleveringen per week kun je er ook makkelijk een paar laten schieten voor je weer eens denkt: ja, híér worstel ik zelf ook mee.

Life Kit Gezondheid ruim 200 afl. van 15-30 min. NPR

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 30 januari 2021