#22 Waarin je hoort waar je op moet letten in de rellendiscussie

Relschoppers, oproerkraaiers en schorriemorrie: In Den Haag gebruikte iedereen zijn eigen kwalificaties voor degenen die de afgelopen dagen relden in verschillende gemeentes in Nederland.

In deze aflevering van Haagse Zaken bieden Mark Lievisse Adriaanse en Folkert Jensma een soort handboek politieke reflexen bij die rellen en proberen we die van context en duiding te voorzien. Je hoort of het demonstratierecht ingeperkt kan worden, hoe het zit met de geweldsmonopolie en wie nou precies bevoegd is om op welke manier in te grijpen.

@LamyaeA // @Markla94 // @folkertjensma